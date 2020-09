Curtis Jackson: „Ich bin in erster Linie Künstler“

Der Rapper Curtis Jackson ist mittlerweile auch als Produzent von Serien erfolgreich. Der Musik hat er aber trotzdem nicht den Rücken gekehrt. Ein Gespräch über seine neue Serie „Power Book II“ und wie viel 50 Cent noch in dem Unternehmer steckt.

Curtis Jackson ist besser bekannt als Rapper 50 Cent. Inzwischen ist der 45-Jährige aber auch Grammy-Gewinner und erfolgreicher Produzent von Fernsehserien.



Sechs Staffeln lang war „Power“, eine Mischung aus Gangster-Thriller und Seifenoper, eine der meistgesehenen Shows im amerikanischen Kabelfernsehen. Wenige Monate nach deren Ende folgt nun der Ableger „Power BookII: Ghost“, zu sehen ab dem 6. September beim Streamingdienst Starzplay. Und im Oktober startet bei Sky „For Life“, ein Justizdrama, in dem Jackson auch selbst als Nebendarsteller mitspielt.



„Die Presse am Sonntag“ hatte die Möglichkeit, ihm in einem Videotelefonat ein paar Fragen zu stellen. Über politische Themen wie Black Lives Matter, Donald Trump und Co. wollte er dabei allerdings nicht sprechen.



Als vor sechs Jahren die von Ihnen produzierte Serie „Power“ anlief, sorgte die nicht unmittelbar für großes Aufsehen. Wann begannen Sie zu ahnen, dass Sie da doch einen echten Erfolg an der Hand haben?