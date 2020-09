Trump verlangt Entlassung von Fox-News-Journalistin

Die abfälligen Äußerungen, die der Präsident über US-Soldaten gemacht haben soll ("Verlierer" und "Trottel"), sorgen weiter für Wirbel.

US-Präsident Donald Trump hat nach Medienberichten über angebliche abfällige Bemerkungen über gefallene US-Soldaten die Entlassung einer Fox-News-Korrespondentin verlangt. Die Fernsehjournalistin Jennifer Griffin solle wegen ihrer Berichterstattung "gefeuert" werden, forderte Trump am Samstag im Onlinedienst Twitter.

Sie habe das Weiße Haus nie um eine Stellungnahme gebeten, kritisierte Trump. Fox News sei für ihn "verloren". Griffin hielt dennoch an ihrem Bericht fest.

Friedhof ist „voller Verlierer"

Das US-Magazin "The Atlantic" hatte am Donnerstag berichtet, Trump habe während einer Frankreich-Reise im November 2018 im Ersten Weltkrieg gefallene US-Soldaten als "Verlierer" und "Trottel" bezeichnet. Der US-Präsident hatte demnach einen geplanten Besuch des US-Militärfriedhofs Aisne-Marne bei Paris mit den Worten abgelehnt: "Warum sollte ich diesen Friedhof besuchen? Er ist voller Verlierer."

In einem weiteren Gespräch auf derselben Reise habe Trump die mehr als 1800 auf dem Friedhof bestatteten US-Soldaten als "Trottel" bezeichnet, berichtete "The Atlantic" unter Berufung auf vier Zeugen. Offiziell hatte die US-Delegation die Absage des Friedhofsbesuchs mit zu schlechtem Wetter für einen Hubschrauberflug begründet.

Die Fox-News-Korrespondentin für Fragen der nationalen Sicherheit, Griffin, berichtete später, zwei frühere Regierungsmitarbeiter hätten ihr bestätigt, dass Trump einen Besuch des Friedhofs abgelehnt habe. Das Wetter habe dabei keine Rolle gespielt.

Vietnam: „Jeder, der hinging, war ein Trottel"

Eine von Griffins Quellen bestätigte demnach auch, dass Trump US-Soldaten als "Trottel" bezeichnet hatte - allerdings in einem anderen Zusammenhang. "Als der Präsident über den Vietnam-Krieg sprach, sagte er: 'Es war ein dummer Krieg. Jeder, der hinging, war ein Trottel", zitierte die Journalistin den US-Präsidenten.

Trump bestritt die Vorwürfe in einer Serie wütender Tweets. Am Freitag sagte der Republikaner, der sich im November für eine zweite Amtszeit wiederwählen lassen will, es handle sich um eine "Fake-Geschichte". Für ihn seien gefallene Soldaten "absolute Helden". Den Autoren des ursprünglichen Berichts, "Atlantic"-Chefredakteur Jeffrey Goldberg, bezeichnete Trump als "Schleimkugel".

US-Präsidentengattin Melania Trump verteidigte ihren Mann. Die Vorwürfe seien "nicht wahr", erklärte die First Lady auf Twitter. "Es sind sehr gefährliche Zeiten, wenn anonymen Quellen mehr geglaubt wird als allem anderen und niemand deren Motivation kennt. Das ist kein Journalismus - das ist Aktivismus."

„Quellen absolut zuverlässig"

Griffin beteuerte am Samstag auf Fox News: "Ich kann Ihnen sagen, dass meine Quellen absolut zuverlässig sind." Sie kenne ihre Quellen namentlich und "bezweifele, dass sie für den Präsidenten anonym sind". Dem in der Regel Trump-freundlichen Sender Fox News warfen Kritiker vor, Griffins Recherchen nicht prominent präsentiert zu haben.

Das Verhältnis von Trump zu den Streitkräften des Landes ist kompliziert. Der Präsident betont immer wieder, er habe das Militär gestärkt und mit mehr Geld ausgestattet. Allerdings kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten mit der militärischen Führung und zu offenen Auseinandersetzungen mit angesehenen Ex-Generälen.

Eine kurz vor dem "Atlantic"-Artikel veröffentlichte Umfrage der "Military Times" und des Veteranen-Instituts der Syracuse University hatte ergeben, dass nur 37,4 Prozent der aktiven Armeemitglieder für Trumps Wiederwahl sind. 43,1 Prozent ziehen demnach seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden vor.

Die demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat davor gewarnt, dass Trump mögliche Corona-Impfstoffe voreilig für sicher und wirksam erklären könnte. "Ich würde Donald Trump nicht trauen", sagte Harris am Samstag dem Nachrichtensender CNN. Vielmehr müsse "eine glaubwürdige Quelle" die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit eines Impfstoffes bestätigen.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas warf Trump warf Maas indes ein ruchloses Verhalten im amerikanischen Wahlkampf vor. Trump hatte Briefwähler zum Versuch einer doppelten Stimmabgabe ermutigt - dazu sagte Maas der "Bild am Sonntag": "Es ist verstörend, dass ein amerikanischer Präsident glaubt, so etwas nötig zu haben." Er setze auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand der Amerikaner, "damit der ruchlose Versuch scheitert, Zweifel an der Gültigkeit der Wahl zu säen, um später womöglich eine Wahlniederlage nicht zu akzeptieren", sagte der SPD-Politiker.

(APA/AFP/dpa)