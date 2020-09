Tanner will mit Indonesien über Kauf der Eurofighter verhandeln

Der Generalstab prüfte (lange) die Echtheit des schriftlichen Angebots aus Jakarta und die Möglichkeit eines Verkaufs. Es braucht die Zustimmung aller vier Herstellerländer.

Schon im Juli erhielt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) einen offiziellen Brief von einem ungewöhnlichen Absender: Der indonesische Verteidigungsminister, Prabowo Subianto bot an, der Republik Österreich die gesamte Eurofighter-Flotte abzukaufen. „Um die indonesischen Luftstreitkräfte zu modernisieren, möchte ich mit Ihnen in offizielle Verhandlungen eintreten, um alle 15 Eurofighter für Indonesien zu kaufen“, schreibt Prabowo. Indonesien sei gerade dabei, die Luftstreitkräfte zu modernisieren. Das Angebot könne sowohl für sein Land als auch für Österreich Chancen bieten.

Das Verteidigungsressort untersuchte daraufhin die Echtheit des Briefs. Andererseits musste auch recherchiert werden, wie ein solcher Verkauf überhaupt möglich wäre.

Nun gibt es Neuigkeiten: Tanner will mit Indonesien über den möglichen Verkauf reden. Der Generalstab habe die Echtheit des entsprechenden Schreibens verifiziert und empfohlen, eine etwaige Verkaufsoption in Anspruch zu nehmen, berichtet die "Krone".

Deutschland, Spanien, GB und Italien müssen zustimmen

Tanner betont dabei, dass der Ausstieg aus dem System Eurofighter das erklärte Ziel sei. Ganz so leicht wird das aber nicht sein, denn für einen Verkauf müssen die Nationen des sogenannten Eurofighter Konsortiums müssten zustimmen – das sind Deutschland, Spanien, Großbritannien und Italien. Auch die USA müssten einverstanden sein, denn in den Fliegern ist auch US-amerikanisches technisches Gerät eingebaut. Auch Airbus muss mit dem Verkauf einverstanden sein. Doch der Eurofighter-Hersteller ist mit der Republik Österreich in einem langen Streit darüber, ob beim Kauf alles sauber abgelaufen ist.

Indonesien wird nun informiert, dass der Verkauf rechtlich geprüft wird. Das entsprechende Schreiben Tanners wird gerade übersetzt und der indonesischen Botschaft übergeben.

