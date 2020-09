Authentic gewinnt Kentucky Derby

Authentic mit Jockey John Velazquez triumphierte in der 146. Auflage des prestigeträchtigen Rennens.

Der Sieger eines der traditionsreichsten Galopp-Rennens der Welt, das Kentucky Derby, heißt Authentic mit Jockey John Velazquez im Sattel. Das Duo wehrte am Samstag in Louisville im Finish einen Angriff von Favorit Tiz the Law, den Sieger der Belmont Stakes, ab. Rang drei ging an Mr. Big News.

Das eigentlich immer Anfang Mai abgehaltene Rennen war wegen der Coronakrise erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg verschoben worden, zudem waren am Samstag keine Fans erlaubt: Doch das 146. Kentucky Derby ist nun doch über die Bühne gegangen.

Jockey-Star Velazquez zeigte, dass er nicht umsonst in der Hall of Fame des Sports ist, und freute sich über seinen schon dritten Sieg im Kentucky Derby. "Dieses Gefühl wird definitiv nicht alt. Ich könnte weinen, es ist unglaublich."

(APA)