Sommer 2020: Der erbärmliche Auftritt der Intellektuellen

Die Klage über die Diskursdominanz linker Tugendwächter wird in den USA und in Deutschland immer eindringlicher.

Es hätte ein Sommer der sprühenden Ideen und der geistreichen Diskurse in der Welt der Publizistik werden können. Denn angesichts der Coronapandemie und ihrer Auswirkungen auf alle Lebensbereiche „lechzten die Leser nach Reflexion und Orientierung“, schrieb der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler und Publizist Hans-Ulrich Gumbrecht im Feuilleton der „Neuen Zürcher Zeitung“ (10. 8.). „Doch noch nie (. . .) haben wir Intellektuellen so erbärmlich ausgesehen wie im Sommer 2020. Der Hunger des Publikums schlug alsbald in aggressive Langeweile um“, führt der emeritierte Stanford-Professor weiter aus.