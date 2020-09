Denkmal für George W. Bush in Budapest geplant

Die Bush-Statue soll neben der Bronzestatue des US-Präsidenten Ronald Reagan auf dem Freiheitsplatz stehen. Bush sattte Ungarn 2006 einen offiziellen Besuch ab.

Als Anerkennung für die Verdienste des 41. Präsidenten der USA, George W. Bush, plant Ungarns rechtsnationale Regierung die Errichtung eines Denkmals auf dem Budapester Freiheitsplatz. Das gaben Kanzleiminister Gergely Gulyas sowie der US-Botschafter in Budapest, David B. Cornstein, in einer gemeinsamen Aussendung am Sonntag bekannt. Bush hatte Ungarn 2006 einen offiziellen Besuch abgestattet.

Mit der für den 23. Oktober geplanten Denkmalsenthüllung sollen Anerkennung und Dank einem Staatsmann gegenüber zum Ausdruck gebracht werden, der "mit Engagement und einer von moralischer Überzeugung geleiteten Politik zur Gestaltung der Zukunft Europas und Ungarns beitrug, indem er sich für Demokratie einsetzte und gegen die kommunistische Diktatur auftrat", zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI. Die Bush-Statue soll neben der 2011 enthüllten Bronzestatue des US-Präsidenten Ronald Reagan auf dem Freiheitsplatz stehen.

Aktueller Anlass für die Einweihung des Denkmals sei der 30. Jahrestag des Untergangs der kommunistischen Herrschaft in Mittel-und Osteuropa sowie der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas.

