Roglič schlüpft ins Gelbe Trikot

Der zweite Tag in den Pyrenäen hat den Favoriten bei der Tour de France das Gelbe Trikot gebracht: Primož Roglič (Jumbo-Visma) übernahm auf der 9. Etappe als Tageszweiter die Gesamtführung, sein slowenischer Landsmann Tadej Pogacar sprintete auf dem Teilstück von Pau nach Laruns (153 km) zum Sieg. Als bester Österreicher kam Gregor Mühlberger als 22. ins Ziel.

Der finale Anstieg auf den Col de Marie (im Schnitt zwölf Prozent Steigung auf den letzten vier Kilometern) brachte die Ablöse, denn der bisherige Gesamtführende Adam Yates konnte das Tempo von Roglič und Titelverteidiger Egan Bernal nicht mitgehen. In der Gesamtwertung führt Ex-Skispringer Roglič nun 21 Sekunden vor Bernal.

Das große Testen

Am Ruhetag am Montag gibt es die ersten Corona-Tests seit dem Start in Nizza, steht die Tour-Blase also auf dem Prüfstand. Alle Fahrer samt Entourage müssen sich einem PCR-Test unterziehen, dafür ist ein eigenes Labor mit dabei. Zwei positive Ergebnisse würden für den betroffenen Rennstall den Ausschluss bedeuten. Eigentlich wollten die Veranstalter dies auf positiv-getestete Fahrer begrenzen, doch die Behörden warenda in Anbetracht der steigenden Infektionszahlen in Frankreich dagegen.

Um falschen Ergebnissen vorzubeugen, besteht bei einem positiven Resultat die Chance auf eine Gegenprobe, die Regeln hierfür seien aber strittig, kritisiert Bora-Teamchef Ralph Denk: „So ganz klar ist es nicht mit der B-Probe. Es ist schwammig formuliert. Da heißt es: 'Wenn die Zeit dazu da ist und wenn das Ergebnis rechtzeitig kommt.' Ansonsten ist man raus.“ Denk gab sich dennoch zuversichtlich: „Die Blase, in der wir uns bewegen sollen, funktioniert im Großen und Ganzen. Man hat keinen Kontakt zu Fremden.“ Gewissheit hat man aber erst nach den Tests.

(swi)