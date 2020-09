Thomas Köck: "Dieses späteuropäische Gejammer"

„,Antigone‘ ist kein Vater-Mutter-Kind- Stück, in dem es Stress gibt, weil die Tochter nicht gehorcht“: In der Version des österreichischen Autors geht es nicht um die Bestattung von Antigones Bruder, sondern vieler, sehr vieler Toter (Archivbild).

Premiere am Akademietheater. Die antike Tragödie sei kein „Tatort“, kritisiert Dramatiker Thomas Köck die Tendenz zu „küchenpsychologischer“ Aktualisierung: Ein Gespräch über sein neues „Antigone“-Stück und angeschwemmte Tote.

Die Presse: Gegenwartsprobleme sind in Ihren Stücken sehr präsent. Warum greifen Sie jetzt auf Sophokles' „Antigone“ zurück?



Thomas Köck: Mir ging es immer eher um grundsätzliche Fragen. Auch bei meiner „Klimatrilogie“ hat mich ursprünglich die Frage nach dem Verhältnis von Natur, Kultur und Ausbeutung beschäftigt, und wo diese Ausbeutung Spuren hinterlässt. Dabei kamen aktuelle Fragen hoch. Und in einer chaotischen Gegenwart tut es ab und zu gut, sich die Spuren anzusehen, die dorthin führen.



Welche fundamentalen Fragen haben Sie also hier interessiert? Bei Sophokles will Antigone gegen das Verbot ihres Onkels Kreon ihren Bruder Polyneikes bestatten. Bei Ihnen geht es nicht um diesen einen Toten, sondern um viele Tote, die das Meer anschwemmt.