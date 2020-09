Starker Euro könnte Banken helfen, Techfirmen bremsen

Der Umsatz außerhalb Europas könnte leiden.

Frankfurt. Europäische Technologie-, Chemie- und Gesundheitsfirmen haben sich heuer überdurchschnittlich gut entwickelt. Immobilienfirmen, Versorger, Einzelhändler, Telekomunternehmen und Banken hinken dagegen nach. Das könnte sich ändern. Grund ist der starke Euro.

Viele der heuer bis dato besten Sektoren enthalten Firmen, die die meisten Verkäufe außerhalb der Region tätigen und unter einem starken Euro leiden könnten. In nur fünf Monaten hat die europäische Währung um zwölf Prozent zugelegt, und der Anstieg könnte weitergehen. Das könnte dazu führen, dass Nachzügler wie Banken eine Aufholjagd beginnen. „Technologie, Gesundheitswesen und Grundnahrungsmittel sind möglicherweise anfälliger für eine Währungsaufwertung als Sektoren wie Immobilien, Versorgungsunternehmen, Einzelhandel, Telekommunikation und Banken“, sagt Emmanuel Cau, Leiter der Aktienstrategie bei Barclays.

Zuletzt ging es bei der Aktienperformance eher um die Branche als die Region: Technologiewerte haben in den vergangenen zwei Monaten ihre marktführende Performance in Europa fortgesetzt, obwohl sie außerhalb der Region die höchsten Umsätze verzeichnen. Dabei sind europäische Halbleiterfirmen wie ASML und Dialog am globalsten aufgestellt. (Bloomberg/red.)

