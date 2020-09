Alleinsein im Alter: "Einsamkeit braucht ein Gesicht"

Die Pandemie bringt auch das Thema Einsamkeit in den Fokus. Die Caritas fordert nun einen eigenen Regierungsbeauftragten.

Auf Initiative des Bundeskanzlers werden bei einem runden Tisch Maßnahmen gegen das Alleinsein im Alter diskutiert. Was die Beteiligten wollen – ein „Presse“-Rundruf.

Wien. Zum Thema Einsamkeit müsse mehr geforscht und ein „Einsamkeitsbeauftragter“ in der Regierung ernannt werden. Ehrenamtliche Tätigkeiten sollten stärker gefördert werden. Zudem müsse man Ältere intensiver in die Digitalisierung miteinbeziehen. Diese Forderungen wurden bei einem Rundruf der „Presse“ von Organisationen erhoben, die am Montag bei einem runden Tisch von Bundeskanzler Sebastian Kurz zur Alterseinsamkeit teilnehmen.