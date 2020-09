Weltranglistenerster Djokovic bei US Open disqualifiziert

US Open

Der Serbe schoss im Achtelfinal-Spiel gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta einen Ball blind nach hinten weg. Er traf damit eine Linienrichterin, die zu Boden ging. Nach minutenlangen Diskussionen verließ Novak Djokovic den Platz.

Der bei den Tennis-US-Open als Nummer eins gesetzte Novak Djokovic ist am Sonntag während seines Achtelfinalspieles disqualifiziert worden. Der Serbe schoss im Spiel gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta einen Ball blind nach hinten weg und traf damit eine Linienrichterin am Hals, die röchelnd zu Boden ging. Nach minutenlangen Diskussionen auf dem Platz mit Supervisor und Schiedsrichtern verließ Djokovic den Platz.

Was war passiert? Djokovic hatte, nachdem er zuvor drei Satzbälle beim Stand von 5:4 vergeben hatte, soeben sein Aufschlagspiel verloren - es stand also 5:6 im ersten Satz. Frustriert schoss er den Ball weg. Zwar tat er das nicht mit Absicht - im Gegenteil, er schien selbst erschrocken über die Situation, zumal die Linienrichterin am Boden hörbar Probleme mit der Atmung hatte. Er entschuldigte sich umgehend bei der Frau.

Djokovic kümmerte sich sofort um die Verletzte. (c) Reuters

An ein Weiterspielen war aber nicht zu denken. Das Regelwerk ist klar. Ein derartiges Vergehen zieht einen Ausschluss nach sich. Die Referees kamen auf dem Platz zusammen und fällten das Urteil. Mehrfach war zu hören, dass man keine andere Wahl habe. Djokovic diskutierte minutenlang sehr ruhig. Dabei stellte er die Disqualifikation nicht infrage. Es war zu hören, wie er sagte, er akzeptiere jede Entscheidung. Schon zuvor hatte Djokovic einen Ball wild in Richtung Bande weggeschossen, da war aber nichts passiert.

Somit zog Carreno-Busta in die Runde der letzten acht ein. Der Spanier bekommt es im Viertelfinale mit dem Sieger aus Denis Shapovalov (CAN-12) gegen David Goffin (BEL-7) zu tun.

