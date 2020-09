Italien will heuer noch Käufer für Monte Paschi finden

Die italienische Regierung hatte die älteste Bank der Welt 2017 mit einem acht Milliarden Euro schweren Rettungspaket vor dem Zusammenbruch bewahrt.

Die italienische Regierung will Insidern zufolge bis Jahresende einen Käufer für die Krisenbank Monte dei Paschi di Siena finden. Im Rahmen einer Fusion sollten Monte Paschis restliche Kreditprobleme gelöst werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Als geeigneten Partner betrachte die Regierung das in Mailand ansässige Geldhaus Banco BMP.

Dieses hatte allerdings in der Vergangenheit mitgeteilt, kein Interesse an Monte Paschi zu haben. An dieser Haltung habe sich auch nichts geändert, sagte eine Sprecherin des Instituts.

Laut früheren Informationen von Insidern will die Regierung Monte Paschi vor einem Verkauf aufhübschen. Die italienische Regierung hatte die älteste Bank der Welt 2017 mit einem acht Milliarden Euro schweren Rettungspaket vor dem Zusammenbruch bewahrt. Der Staat hält derzeit einen Anteil von 68 Prozent an dem Geldhaus. Bis Ende 2021 muss Monte dei Paschi nach den Vorgaben der EU wieder privatisiert werden.

(APA/Reuters)