Wie ein Erfolgstagebuch glücklich macht

selbst-bewusst führen #35. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Jetzt versus morgen.

Viktoria hat das Gefühl, dass gerade gar nichts weitergeht. Als Geschäftsführerin eines technischen Betriebs möchte Sie seit Jahren expandieren. Auch jetzt gibt es eine stabile Nachfrage nach Ihren Produkten. Interne Abläufe zu verbessern, neue Mitarbeiter einzustellen, steht alles auf Ihrer to-do-Liste. Es kann ihr gerade kaum schnell genug gehen. Doch von Termin zu Termin hat sie das Gefühl, dass sich kaum etwas vorwärts bewegt.

Tina leitet ein mittleres Unternehmen. Seit einigen Monaten fokussiert sie sich morgens konsequent auf die drei wichtigsten Aufgaben des Tages und versucht diese konsequent voranzutreiben. Trotzdem gibt es ein nagendes Gefühl der Unzufriedenheit.

TIPP: Michaela, CEO eines börsennotierten Unternehmens gönnt sich jeden Tag den Luxus abends noch ein Resumée zu ziehen. Jeden noch so kleinen Erfolg notiert sie in ihr Erfolgstagebuch. Allein schon das Aufschreiben fühlt sich richtig gut an. Sie strahlt zufrieden und macht mit bester Energie am nächsten Morgen die nächsten Schritte vorwärts.

Ziehen Sie täglich Resumée über jeden noch so kleinen Erfolg!

Mehr zum Thema „Wie ist Ihr Führungsstil?“ nächsten Montag!

Hier finden Sie alle bisher erschienen Kolumnen.

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com