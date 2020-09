Stora Enso baut neues Werk für Brettsperrholz in Tschechien

Der auch in Österreich tätige Papier- und Holzkonzern Stora Enso hat Tschechien als Standort für eine neue Fabrik ausgewählt.

Um 79 Millionen Euro wird der Papier- und Holzkonzern Stora Enso eine neue Produktionsanlage für Brettsperrholz (CLT) bei seinem Sägewerk Ždírec errichten. Damit baut das skandinavische Unternehmen seine Position als globaler Anbieter von hochwertigen, veredelten Holzelementen und als Marktführer von CLT weiter aus.

Der Produktionsbeginn ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Die geschätzte jährliche Produktionskapazität bei Vollauslastung wird etwa 120.000 m³ betragen. Es wird erwartet, dass die Investition bei voller Auslastung der Kapazitäten einen Jahresumsatz von rund 70 Millionen Euro erzielen wird. Aktuell betreibt Stora Enso drei CLT-Produktionen mit einer Gesamtkapazität von 270.000 m³ in Gruvön, Schweden, Ybbs an der Donau und Bad St. Leonhard in Österreich.

Der Baubeginn wird für das erste Quartal 2021 erwartet. Die Anlage wird 110 neue Arbeisplätze schaffen. Alle erforderlichen Genehmigungen für das Projekt wurden bereits erteilt. Stora Enso beschäftigt weltweit 25.000 Mitarbeiter, im Vorjahr wurden mehr als zehn Milliarden Euro umgesetzt.