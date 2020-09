Gericht stoppt Berliner Pop-up-Radwege

Der Stadtsenat begründete die Radweg-Errichtung nicht ausreichend. Die Schilder müssen laut Berliner Verwaltungsgericht wieder entfernt werden.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat einem Eilantrag gegen Pop-up-Radwege stattgegeben. Wegen "ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit" für die acht temporären Radwege verpflichtete das Gericht die Verkehrssenatsverwaltung laut Mitteilung vom Montag, die entsprechende Beschilderung zu entfernen. Die rechtlichen Voraussetzung für die Einrichtung der Radwege in der Corona-Pandemie habe nicht vorgelegen.

Denn Radwege dürften nur dort angeordnet werden, „wo Verkehrssicherheit, Verkehrsbelastung und/oder der Verkehrsablauf ganz konkret auf eine Gefahrenlage" hinweisen und die Anordnung damit zwingend erforderlich machen. Der Stadtsenat sei fälschlicherweise davon ausgegangen, so eine Lage nicht begründen zu müssen. Die Corona-Pandemie sei kein zulässiges Argument, da es sich rein rechtlich nicht um „verkehrsbezogene Erwägungen“ handle. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Auch in Wien waren während der Coronakrise Pop-Up-Radwege auf Fahrbahnen eingerichtet worden. Drei der vier temporären Radfahrstreifen wurden erst vergangene Woche bis 1. November verlängert. Jene auf der Praterstraße und Lassallestraße - beide in der Leopoldstadt - und auf der Wagramer Straße/Kagraner Brücke in der Donaustadt bleiben bestehen. Lediglich die Hörlgasse am Alsergrund wurde wie geplant am Freitag rückgebaut und wieder für Autos freigegeben.

(APA/AFP)