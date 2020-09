Auch Berlusconis Tochter Marina positiv auf Coronavirus getestet

Die Chefin der börsennotierten TV-Holding Fininvest ist symptomfrei. Ihr Vater, Ex-Regierungschef Silvio Berlusoni, liegt mit Covid-bedingter Lungenentzündung im Krankenhaus, spreche aber gut auf die Behandlung an.

Auch Marina Berlusconi, älteste Tochter des viermaligen Premiers Silvio Berlusconi, hat sich am Coronavirus infiziert. Nach einigen negativen Abstrichen wurde die 54-jährige Chefin der börsennotierten Medienholding Fininvest positiv auf das Covid-19 getestet. Wie am Montag aus Fininvest-Kreisen verlautete, sei die Managerin symptomfrei und arbeite im Homeoffice weiter.

Silvio Berlusconi, der nach seiner Covid-19-Erkrankung in der Mailänder San Raffaele-Klinik liegt, verbrachte indes eine ruhige Nacht. Der mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegende italienische Ex-Regierungschef reagiere positiv auf die Behandlung mit Medikamenten, die Immunreaktion sei zufriedenstellend, hieß es in einem ärztlichen Bulletin der Mailänder San Raffaele-Klinik am Montag.

Der 83-jährige TV-Tycoon soll sich bei einem Urlaub auf Sardinien infiziert haben. Er war am vergangenen Dienstag positiv auf das Covid-19 getestet worden und daraufhin am Donnerstag in die San Raffaele-Klinik eingeliefert worden. In der selben Klinik war auch der ehemalige Formel 1-Manager Flavio Briatore wegen Covid-19 behandelt worden.

