Wiener Linien "fahnden" nach maskenlosem Nepp

Der FPÖ-Chef Dominik Nepp war auf einem Zeitungsfoto ohne Mund-Nasen-Schutz in einer U-Bahnstation zu sehen.

Die Wiener Linien wollen offenbar ein bisschen im Wahlkampf mitmischen. Am Montag twitterte das Stadt-Unternehmen ein - aus einem Zeitungsbericht kopiertes - Foto mit FPÖ-Chef Dominik Nepp, der ohne Mund-Nasen-Schutz am Bahnsteig einer U6-Station steht. "Die Maskenpflicht gilt für alle: Wer kann uns Hinweise zur Identität dieses MNS-Verweigerers geben?", witzeln die Verkehrsbetriebe via Posting.

Das Foto selbst haben die Wiener Linien noch um den Hinweis "Kostet 50 Euro" ergänzt. In der Bundeshauptstadt müssen Öffi-Nutzer nicht nur in den Fahrzeugen selbst, sondern auch im Stationsbereich verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei Verstößen wird eine Strafe fällig.

(APA)