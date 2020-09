Wien bleibt nicht Wien – und das ist gut so

Wie stark sich die Stadt verändert, zeigt sich nirgends so klar wie beim fröhlichen Treiben am Donaukanal im Zweiten.

Sie lagern am Donaukanal, an der Ausgehmeile in der Leopoldstadt. Schüler, Studenten und Freunde des Feierabends, zu Hunderten, zu Tausenden. Hart ist der Stein am Quai, man muss einen jungen Rücken haben, um dort den ganzen Abend zu verbringen. Es ist kein Picknick im Grünen, sondern im Beton. Die Gegend um den Schwedenplatz, im Krieg zerbombt, ist bis heute braungrau und schäbig geblieben. Die barocke Pracht, der imperiale Prunk lauern gleich um die Ecke, scheinen aber ganz weit weg. Es ist eine will- kommen schlichte Bühne für zur Schau gestellte Lebenslust. Beine baumeln prekär mehrere Meter überm Wasser. Ambulante Verkäufer versorgen die Menge mit Bier aus ihren Rucksäcken. Sie machen nicht den Eindruck, als hätten sie beim Magistrat um eine Lizenz angefragt.

Unter der Brücke legen Gitarre und Schlagzeug los, das Publikum tanzt dazu, beherzter als beim Tangokurs eine Brücke weiter. Kinder umringen den Jongleur. Beim „Urban Gardening“ erntet man Gemüse, das allen gehört, und huldigt so einer kollektivisti- schen Utopie im Schrebergartenformat. Nebenan schnitzen einige Freaks an Holz- skulpturen herum....