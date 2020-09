Die Mega-Influencer sind zurück

(c) imago images/Pacific Press Agenc (Mauro Del Signore via www.imago-)

Influencer mit Millionen Followern sind so gefragt wie nie und haben von der Coronakrise profitiert.

Wie wichtig sind Influencer in Zeiten des Coronavirus? Nicht sehr, hieß es zu Beginn des Lockdowns. Influencer-Marketing würde sich selbst abschaffen, immerhin gäbe es nun ohne Presse-Einladungen, Modewochen und exklusiven Reisen kaum nennenswerte Inhalte, die es auf Social Media zu posten gäbe. Kleinere Influencer und Postings mit Mehrwert würden in Pandemiezeiten Erfolg versprechen, wollten Branchenkenner wissen. Doch dem ist nicht so, wie verschiedene Auswertungen von Marketingplattformen schreiben.

Vielmehr stellt sich heraus, dass Luxuskonsumenten bekannte Gesichter und Glamour vorziehen, wie der Branchendienst „WWD“ schreibt. Macro-Influencer mit Millionen Followern verzeichneten demnach bei dem Medienwirkungswert einen Anstieg von 10 auf 25 Prozent. Das kann auch damit zu tun haben, dass Promis - in Ermangelung an Alternativen - auf Social Media sehr aktiv waren. Ihr Medienwirkungswert stieg sogar um 71 Prozent.

Vor dem Lockdown lagen Nano-Influencer mit einer Followerschaft von unter 50.000 im Trend. Doch die Coronavirus-Pandemie scheint die Lust auf Altbekanntes zu steigern. Sowohl Dior als auch Louis Vuitton haben für die Bewerbung ihrer neuen Handtaschenmodelle, der Dior Bobby Bag und der Pont Neuf Tasche, auf sehr bekannte Gesichter der Influencerwelt zurückgegriffen. Die italienische Influencerin Chiara Ferragni (20,9 Millionen Fans auf Instagram), war sogar in der Kampagne des Labels zu sehen.

Gute Verkaufszahlen bestätigten beide Labels. Und das in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Situation ungewiss ist und es deshalb umso schwieriger ist, hochpreisige Handtaschen zu bewerben. Die Influencer wiederum schufen eine Balance zwischen luxuriösen Modeinhalten und dem Diskurs über wichtige globale Themen. Die schon öfters tot geschrieben Welt des Influencer-Marketings ist demnach so lebendig wie nie zuvor.

