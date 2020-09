Autoindustrie „fällt als Wachstumslokomotive aus“

(c) imago images/Friedrich Stark (via www.imago-images.de)

Im Vorfeld des „Autogipfels“ am Dienstag bei Kanzlerin Merkel werden neue Rufe nach staatlicher Hilfe laut. Laut einer Studie ist die Autoindustrie massiv unter Druck, hunderttausende Jobs könnten verloren gehen.

Wien/Berlin. Die Autoindustrie hat Deutschland Aufschwung und den Menschen Wohlstand gebracht. Die 892.000 Beschäftigten haben einen Anteil an der Bruttolohnsumme von 3,9 Prozent, obwohl sie nur 2,2 Prozent aller Arbeitnehmer ausmachen. Die Löhne sind also überdurchschnittlich hoch, ebenso die Investitionen: Mit mehr als 45 Milliarden Euro trägt die Autoindustrie 6,6 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttoanlageinvestitionen bei.

Doch durch die Coronakrise ist die Industrie schwer angeschlagen. Dazu kommt, dass der Automarkt schrumpft und der Technologiewandel hohe Investitionen erfordert. „In der Folge steht die Autoindustrie erstmals nach einem Jahrzehnt wieder vor spürbaren Personalanpassungen und wird als Wachstumslokomotive für den Standort Deutschland zunächst ausfallen“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie („Eine Branche unter Druck“) des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

„Goldene Dekade“ vorbei

Die „goldene Dekade“ in der Autoindustrie endete nach Einschätzung des IW im Jahr 2018, der Markt ging zurück, heuer traf die Corona-Pandemie „die Branche mit großer Härte“. Die globalen Lieferketten wurden unterbrochen, im April lag die Fertigung in Deutschland weitgehend still.

Das düstere Bild, das das IW in seiner 44-seitigen Studie zeichnet: „Es ist ein deutlicher Stellenabbau geplant, der in den sechsstelligen Bereich gehen kann.“

Die Folgen des Abschwungs trifft die Branche nach Ansicht der IW-Experten aber keineswegs gleichmäßig. Hersteller und große Zulieferer seien vergleichsweise gut gewappnet, denn die globalen Automärkte würden sich langsam wieder erholen

Kleine hart getroffen

Anders sehe es bei den kleineren Zulieferern aus, die oftmals hoch spezialisiert seien. „Bei ihnen kumulieren sich die negative Folgen von Konjunkturabschwung, Technologiewandel und der Corona-Pandemie.“

Unter diesen Vorzeichen findet heute, Dienstag, ein weiteres Spitzentreffen von Branchenvertretern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel statt. Im Vorfeld machen sich die IG Metall, Grüne und SPD für einen staatlichen Beteiligungsfonds stark, der Mittelständlern in der Autoindustrie zu Hilfe kommen soll.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder drängt auf Kaufanreize auch für Autos mit Verbrennermotor. Ähnlich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der in einer Erneuerung gerade der Dieselflotte einen „sehr großen Beitrag zum Klimaschutz“ sieht.

9000 Euro für E-Autos

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) argumentiert gegen eine Kaufprämie für Verbrenner, weil die Zulieferer leer ausgingen, da die Autos „ja bereits produziert sind“.

Erst im Mai hatte es in Deutschland einen „Autogipfel“ gegeben, die Folge war eine Erhöhung der Kaufprämie für Elektroautos: Käufer erhalten einen Zuschuss von bis zu 9000 Euro.

