An der Ringstraße des Proletariats

In Margareten war die Partei der Arbeiter einst zu Hause. Von Günther Haller

Der gestrige Wahltag hat einen Sieg auf ganzer Linie gebracht. Wien ist sozialdemokratisch. Zu Ende ist das bürgerliche Klassenregime. In voller Souveränität ergreift nun das Volk die Herrschaft, die soziale Demokratie zieht in das Rathaus ein. Rot flammt es am Horizont und kündigt den herrlichen, unwiderruflichen Sieg des Sozialismus an.“ Zeilen, die typisch sind für die Wiener Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit. Sie waren zu lesen in der Arbeiterzeitung vom 5. Mai 1919.

Gedruckt wurde die Zeitung damals in der Wienstraße 89a (sie hieß ab 1911 Rechte Wienzeile) im Wiener Arbeiterbezirk Margareten. Hier hatte die SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) schon in der Monarchie, 1909 und 1910, ein Druckerei- und Büroge- bäude für die Organisation von Partei und Gewerkschaft errichten lassen. 24 Jahre lang, bis 1934, war hier der Sitz der Parteizentrale. Die Liegenschaft schien gut geeignet, da sich im Hinterhof bereits ein Druckereige- bäude befand. „Vorwärts“ war der Name des Gebäudes ...