Im Versuchslabor der neuen Stadt

Wien verändert sich, bzw. wird zur klimaangepassten Stadt umgebaut. Wie die Stadt in Zukunft aussehen könnte, lässt sich nirgends so gut erahnen wie in Neubau. Von Christine Imlinger



Jetzt ist auch die nächste Begegnungszone fertig. Die letzten Pflastersteine in der Neubaugasse sind verlegt, Anfang September ist die neu gestaltete Gasse mit einem mehrtägigen Reopening-Fest gefeiert worden. Die Neubaugasse wurde zur jüngsten Begegnungszone der Stadt umgebaut, neben der Verkehrsberuhigung geht es um Kühlung, und so werden bald 30 Bäume gepflanzt, die Neugestaltung beinhaltet Nebelstelen, Wasserspiele, Rankgerüste für Pflanzen, Sitzgelegenheiten, Tempo 20, Platz für Schanigärten, Radabstellanlagen usw. Das, was man eben in den letzten Jahren in Sachen Gestaltung kennt. Nicht nur in Neubau, aber in keinem anderen Bezirk sieht man so deutlich, wohin der (grüne) Weg in Sachen Planung und Verkehr geht, wie die an den Klimawandel angepasste Stadt aussehen könnte. Und, es ist ein Bezirk, in dem man vieles gerade erst austestet. ...