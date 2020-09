Zwischen Kunst und ökonomischer Realität

Julian Loidl singt, spielt und tanzt im Muth das Einpersonen-Musical „Aquarium“. Es ist die Lebensbeichte eines Künstlers.

Er hätte wohl nie gedacht, dass die Realität die Bühne so bald einholen würde: Im Februar spielte Julian Loidl das Einpersonen-Musical „Aquarium“ zweimal im Muth, dann kam Corona. Und damit eine Situation, die ihn zum Nachdenken anregte. Alle Film- und Theaterprojekte und die damit verbundenen Einnahmen fielen weg. Keine leichte Situation für den freischaffenden Künstler und Familienvater. „Ich bin im Gegensatz zu manch anderen Kollegen vom Sozialsystem abgefangen worden. Es ist gut, in so einem Land zu leben. Aber natürlich kommt die Frage auf: Wer wird das alles einmal zahlen?“, sagt Loidl.

Genau dieser Zwiespalt – zwischen Hingabe zur Kunst und ökonomischer Realität – ist das Thema des Protagonisten in „Aquarium oder die letzte Chance“. Ein Musicalkomponist, mittlerweile als Berater arbeitend, Mitte 30, geschieden, Vater einer Tochter, will es sich noch einmal beweisen: Dass er es doch kann, das Komponieren. Er sitzt in seinem Arbeitszimmer und druckt sein neuestes Werk aus. Er will es seinem befreundeten Theaterdirektor vorstellen. Während er das Stück druckt, erzählt, singt und tanzt er die Handlung seines neuesten Musicals vor. Oder erzählt er von seinem Leben? Von seinem missglückten Leben als Künstler, Ehemann und Vater? Wird das Stück ein Erfolg und ihn retten? Wird er es endlich schaffen oder doch wieder versagen?