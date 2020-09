Am Baulärm ist Corona nicht schuld

Einen weiteren Shutdown wünsche ich mir wirklich nicht. Nur ein bisschen Shut-up.

Das wird einmal eine Kolumne ohne Corona. Es gibt ja auch andere Probleme. Sicher, das Corona­problem wird jetzt wieder größer, aber ich habe ja keine schulpflichtigen Kinder. Nicht einmal ein Büro, aus dem mich das Corona vertreiben könnte. Aber auch im Home-Office hat man Probleme, selbst wenn man die Tür hinter ihnen zusperrt. Denn dann kommen sie einfach durchs Fenster herein. Oder durch die papierdünnen Wände. Dass die betagten Bewohner der Wohnungen neben und über mir ausgezogen sind, ist traurig, aber nicht die Schuld von Corona. Auch nicht, dass der Vermieter bei dieser Gelegenheit beschlossen hat, die Wohnungen um eine Kategorie zu heben. Seine Erben werden ihm dankbar sein.

Es war auch bestimmt kein Virus, das den Vermieter daran gehindert hat, die angrenzenden Mieter vorzuwarnen, sondern angeborener Optimismus: Wenn die Bauhackler um 6.50 Uhr auf der anderen Seite der Gipswand mit dem Schremmen beginnen, werden es die Nachbarn schon merken. Wenn nicht, ist das vielleicht ein Zeichen, dass bald wieder eine Wohnung frei wird. Außerdem gewöhnt man sich an alles, wird sich der Vermieter gedacht haben. Wie hätte sonst je ein Mensch den Höllenlärm im Schützengraben überlebt? Dem Schremmen, Bohren, Hämmern, Fluchen und Herumschreien der Bauhackler über und neben mir lausche ich jetzt seit drei Wochen und überlege mir, ob man Geld damit machen könnte, dass man die Bohrmaschinenmarken am Kreischen unterscheiden kann. Ich habe ja sonst nicht viel zu tun. Arbeiten geht nur in den Zigaretten- und Mittagspausen der Bauhackler. Allerdings sind sie sehr fleißig. Da hat man natürlich seine Fantasien. Aber einen weiteren Shutdown wünsche ich mir wirklich nicht. Nur ein bisschen Shut-up!