Schöner wird’s nimmer

Die Gasometer A und B in Wien Simmering, Guglgasse 6-8.

Aktuelle bauliche Qualitäten Wiens zeigt nicht so sehr das aktuelle Stadtbild. Sondern eher ein Blick auf den sozialen Wohnbau. Von Norbert Philipp



Zu fast allem kann man sich Expertenmeinungen einholen. Sogar zur Frage: „Was ist schön?“ Vor allem in der Architektur. „Schön“, das bestätigen wiederum andere Experten, die Architekturpsychologen nämlich, das könne für Laien und Experten ganz etwas anderes bedeuten. Der eine sieht ein plumpes Kastl mit Fenstern. Der andere erkennt ganz besondere Qualitäten im Grundriss, mit dem sich auch noch in 25 Jahren Patchworkfamilienbiografien räumlich abbilden lassen. „Schön“ zumindest für jene, die in diesen Wohnungen günstig, weil gefördert, wohnen. Eines kann man aber architektonisch prognostizieren: Wien wird vielleicht grüner, verkehrsberuhigter, smarter, effizienter. Aber kaum mutiger, radikaler, außergewöhnlicher. Stadtbild, das ist doch etwas für Touristen. ...