Wiens Klimaanlage in Gefahr

Der Wald um Wien ist ein Segen für die Städter, nie ist er so viel besucht worden wie in der Coronakrise. Aber der Respekt schwindet. Von Christine Imlinger



Man muss nicht weit aus der Stadt hinausfahren, nicht einmal die Stadtgrenze hinter sich lassen, schon steht man fast im Urwald. Jahrhunderte alte Buchen, daneben Totholz, das liegen bleibt, zerfallende Bäume, besiedelt von Moosen, Pilzen und Tieren. Wälder, konkret ist es ein Naturwaldreservat im Wienerwald, in Hütteldorf, in die seit Jahrzehnten kein Förster eingegriffen hat. „Echte Urwälder gibt es in ganz Europa keine mehr“, sagt Wiens Forstdirektor Andreas Januskovecz, der mit seinem 400-köpfigen Team die Wälder der Stadt, also fast ein Viertel der Fläche Wiens plus Waldgebiete außerhalb, im Gebiet Rax und Schneeberg etwa, verwaltet.

Und damit auch die besagten Naturwaldreservate, die nah an das herankommen, was man als Urwald versteht. Die Waldflächen werden sich selbst überlassen – als Rückzugsgebiet für gefährdete Arten oder als Forschungsgebiet, um zu sehen, wie sich der Wald ohne Eingriffe entwickelt. 2500 Hektar Naturwaldflächen gibt es in Wien, rund zehn Prozent der von der Stadt bewirtschafteten Waldfläche. Ausgeschildert sind sie bis auf unauffällige Markierungen an Bäumen nicht, sollen sie doch nicht von Spaziergängernzertrampelt werden. Schließlich besitzt die Stadt mit ihren Naturwaldreservaten einen echten Schatz – wie das der gesamte Wienerwald für die Stadt ist.

Den gilt es für die Wiener zu schützen – und vor ihnen zu bewahren. Denn nie war der Wienerwald für die Stadt wichtiger als in der Zeit der Klimakrise, nie wurde er mehr genutzt als in der Zeit der Coronapandemie.