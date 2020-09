Babyelefanten reisen nicht im Zug . . .

. . . und verantwortungsbewusste Frühbucher sitzen wegen coronabedingter Reisewarnungen mitunter ganz unschön in einer teuren Zwickmühle.

Von wegen Bahn fahren, Nerven sparen. Wer diesen Sommer dringliche Aufforderungen der Bundesregierung befolgte, zwecks Eindämmung der Covid-19-Pandemie in Österreich urlaubte und der Umwelt zuliebe nicht mit dem Auto, sondern mit den Österreichischen Bundesbahnen an das Sommerferienziel reiste, musste feststellen, dass die Österreichischen Bundesbahnen keine Babyelefanten befördern. Zumindest nicht auf den touristisch besonders stark frequentierten Strecken von Wien in den Westen oder Süden und retour. Die Railjets waren derart überfüllt, dass Menschen mitunter sogar auf dem Gang vor dem Klo hockten.

Ein-Meter-Sicherheitsabstand? Davon konnte man dann erst wieder im Liegestuhl am Seeufer oder auf der Almhütte träumen.

Warum die ÖBB nicht wenigstens an den Wochenenden die Kapazitäten erhöhten und zwei Railjet-Einheiten zu 14-Wagen-Zügen verbanden, gehört zu den großen Rätseln dieses Sommers. Wenn in Flugzeugen coronabedingt die Mittelsitze leer bleiben sollen, müsste dann zwecks Distanzwahrung im Zug nicht auch der Nebensitz frei bleiben? Apropos Flugzeug: Viele Menschen haben ihre Flugreise schon voriges Jahr geplant, als Corona noch als überschaubarer Krankheitsherd im fernen China kleingeredet wurde, haben Tickets gekauft, Hotels, Privatzimmer, Ferienwohnungen, Sommerhäuser gebucht. Nachdem fast die ganze Welt vorübergehend zugesperrt worden war, nährte die schrittweise Rücknahme der Lockdown-Maßnahmen die Hoffnung, dass Reisen wieder möglich wird. Weil Österreich über manche Länder und/oder Regionen die höchste Reisewarnstufe verhängte, weil dort die Coronazahlen bedrohlich ansteigen (tatsächlich will man nun auf den Balearen lokale Lockdowns verordnen), sitzen die Frühbucher jetzt mitunter ganz unschön in der Zwickmühle.

So wie jener kleine private Freundeskreis, der jedes Jahr im September Freunde in einem entlegenen Dorf auf Mallorca besucht. Die Flugtickets waren kein Last-minute-Schnäppchen, sondern im November 2019 teuer gekauft. Umbuchen in der Zeit des Lockdowns ging nicht, denn, so hieß es bei der Fluglinie, man wisse ja noch nicht, wie die Situation im Herbst sein werde. Und jetzt? Müssen sie, wie immer sie sich entscheiden, mit empfindlichen finanziellen Einbußen rechnen. Fliegt jemand nämlich trotz Reisewarnung hin und kommt mit einer Covid-19-Infektion zurück, gibt's für die Dauer der krankheitsbedingten Quarantäne statt Entgeltfortzahlung unbezahlten Urlaub, von den Kolleginnen und Kollegen scheele Blicke und nicht selten böse Worte.

Halten sie sich aber an die Reisewarnung und klettern auf österreichische Berge statt ins Flugzeug, wird es erst recht teuer. Da der Flug ja trotz Reisewarnung durchgeführt wird und das Ticket vertraglich nur die Beförderung garantiert, nicht aber die Einreiseerlaubnis im Zielland, sehen Experten des Europäischen Verbraucherzentrums kaum Chancen, außergerichtlich eine Refundierung oder wenigstens eine Gutschrift durchzusetzen. Ähnlich unerfreulich die Aussichten beim (individuell gebuchten) Quartier: „Teil des Vertrags ist nur die Beherbergung selbst. Solange das Hotel selbst offen ist und bleibt, kann das Hotel seinen Teil des Vertrags erfüllen . . . Ein klarer Rechtsanspruch auf Rückerstattung besteht nicht“, heißt es auf europakonsument.at. Auch hier wird man also abwägen müssen, was teurer ist: der Gang zu Gericht oder die bereits bezahlten Hotelkosten.

Abgesehen von entgangenen Urlaubsfreuden kommen da flott einmal ein paar Hundert bis Tausende Euro zusammen. Nicht jeder steckt den Verlust locker weg.

Insofern wäre schon recht fein, würde die Bundesregierung rechtliche Grundlagen schaffen, damit im Fall (nachvollziehbarer) Reisewarnungen Konsumentinnen und Konsumenten nicht im wahrsten Sinn des Wortes auf der Strecke bleiben.



