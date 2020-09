Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Luftverschmutzung als größte Gesundheitsgefahr: Mehr als 400.000 Menschen in der Europäischen Union sterben jährlich vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA). Für den Bericht wurden Daten zum Einfluss der Umwelt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Europäer analysiert. Mehr dazu.

Wann ist man ein Corona-Verdachtsfall? Das wechselhafte Wetter bietet die besten Bedingungen für Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, Abgeschlagenheit und Gliederschmerzen. Kurzum, für grippale Infekte. Sehr ähnlich macht sich die Influenza bemerkbar. Und: Die Symptome von Covid-19 sind ebenfalls beinahe gleichlautend - wie soll man da erkennen, was man hat? Köksal Baltaci hat nachgefragt. Mehr dazu. [premium]

Brexit - Klappe, die nächste: In London beginnt heute eine neue Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit. Überschattet werden die neuen Gespräche von Plänen der britischen Regierung, durch ein nationales Gesetz Änderungen am Nordirland-Komplex im Brexit-Vertrag vorzunehmen. In anderen Worten: Boris Johnsohn stellte Brüssel ein Ultimatum. Mehr dazu. [pemium]

Thiem im US-Open-Viertelfinale: Der Niederösterreicher Dominic Thiem schlägt sich im Kampf um seinen ersten Grand-Slam-Titel bisweilen souverän. Der 27-Jährige hat zum zweiten Mal nach 2018 das Viertelfinale der US Open in New York erreicht. Der als Nummer zwei gesetzte Spieler besiegte den 20-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime nach 2:06 Stunden mit 7:6(4),6:1,6:1. Mehr dazu.

Neustart an der Staatsoper: Mit Giacomo Puccinis "Madama Butterfly" in der 2005 entstandenen Inszenierung von Anthony Minghella hat die Wiener Staatsoper nicht nur die neue Saison eingeläutet, sondern auch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Coronasperre und den Beginn der Direktion von Bogdan Roscic gefeiert. Es war rührend, findet Walter Weidringer. Mehr dazu. [premium]

Kurz besucht Slowenien: Nach sechs Monaten Coronapause absolviert Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute wieder einen bilateralen Auslandsbesuch. In Slowenien will er sich heute mit dem konservativen Premier Janez Janša vor dem EU-Gipfel Ende September abstimmen.

Integrationsbericht wird präsentiert: Zum zehnten Mal hat ein Expertengremium einen Integrationsbericht erstellt. Vorstellen wird ihn heute Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP). Was vorab bereits durchgesickert ist: Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist im Vorjahr stark angestiegen.

