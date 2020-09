Dem Präsidenten des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs Róbert Spanó (Mitte) wurde in Istanbul ein Ehrendoktorat verliehen.

Der Präsident des europäischen Menschenrechtsgerichtshof Róbert Spanó traf sich zwar mit Erdoğan und Co., aber mit keinem einzigen Vertreter der Opposition. Dabei gehörte 2019 die Türkei mit 9250 Verfahren zu den ärgsten Sündern.

„Nur eine Stunde“, flehte Basak Demirtaş, die Ehefrau des inhaftierten Kurdenpolitikers Selahattin Demirtaş, den Präsidenten des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs an, doch der hatte keine Zeit für sie: Richter Róbert Spanó war eine Autostunde von Demirtaş' Wohnort im Südosten der Türkei mit Vertretern der Regierungspartei AKP unterwegs und ging nicht auf ihre Einladung ein. Hunderte Oppositionspolitiker und Journalisten sitzen in der Türkei in Haft, doch beim Besuch des Menschenrechtsrichters aus Europa spielte das keine Rolle.