Boris Johnson provoziert die EU

Der britische Premierminister stellt den Europäern ein Ultimatum und will den Austrittsvertrag, dem London vor dem EU-Austritt am 31. Jänner zugestimmt hatte, gesetzlich aushebeln.

London. Die britische Führung setzt der EU das Messer an. Sollte es bis zum nächsten Gipfeltreffen der Europäischen Union am 15./16. Oktober keine Einigung über ein Wirtschaftsabkommen zwischen der EU und Großbritannien geben, habe es „keinen Sinn“ die aktuellen Verhandlungen fortzusetzen, erklärte der britische Premierminister Boris Johnson vor dem Auftakt neuer Gespräche zwischen London und Brüssel am Dienstag. Zugleich sickert durch, dass die Regierung von Johnson schon einen Tag später, am Mittwoch, dem Parlament Entwürfe vorlegen will, die den Brexit-Vertrag an entscheidenden Stellen unterminieren würden.