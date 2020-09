Lukas Lauermann: Ein Verlust fürs Stuwerviertel

Lukas Lauermann ist eine stille, aber vielseitig agierende Kraft in der heimischen Musikszene. Jetzt legt er mit „I N“ sein zweites Soloalbum vor.

„Die große soziale Durchmischtheit fand ich super“, resümmiert Lukas Lauermann die zehn Jahre, die er im Schatten des Riesenrads, im Stuwerviertel, gelebt hat. Es war die erste, eigene Wohnung des mittlerweile durchaus bekannten Musikers. Seine markante Silhouette, wenn er mit dem mit Abziehbildern beklebten Cellokoffer zwischen dem wüsten, mittlerweile geschlossenen Tschocherl Adria und dem Biogreißler an der Ecke herumgestapft ist, geht ab.

Oft saß er träumend und grübelnd im Café Dezentral am Ilgplatz. „Ich bin gern allein unter Menschen. Da fallen mir viele Dinge ein. Niederschreiben tu ich sie dann aber erst am Klavier zu Hause.“ Dieses ist mittlerweile im 20. Bezirk gelegen. Mit Blick auf den Augarten. Wichtig ist für den 35-jährigen, bubenhaft wirkenden Musiker, dass er sich zuerst ein gedankliches Konstrukt zurechtlegt und dann erst die Musik komponiert.

Und so wälzte er für sein zweites Soloalbum „I N“ profunde Gedanken. „Die Innenschau war zunächst in meinem Fokus. Auch die Frage, ob es sich ausgeht, Teil von etwas und doch autonom zu sein. Ich habe auch darüber gerätselt, was Menschen in Kauf nehmen, um kurzfristig Teil von etwas zu sein.“

On Tour mit Soap & Skin

Sein aus 22 edel tönenden Stücken bestehendes Album hat er gänzlich allein eingespielt. In einer Art Konversation mit sich selbst. Auf Klavier, Synthesizer und natürlich seinem Hauptinstrument, dem Cello. „Die Entdeckung war, dass es tiefer ging als ein Selbstgespräch. Zunächst wollte ich mir mit dem Klavier neue Aufgaben stellen, die mich herausfordern. Wollte gewissermaßen weg von mir und meinen Routinen. Dann hat das Klavier etwas freigelegt in mir, das tiefer ist als eine Plauderei mit sich selbst.“

Während die Titel seiner Stücke zuweilen sehr sachlich anmuten, ist die Musik sehr emotional. Mal eher getragen, dann wieder von poetischer Schlichtheit. Facetten einer Künstlerpersönlichkeit, die sich auch im Austausch mit anderen in mannigfaltigen Wandlungen zeigt. Lauermann ist nicht nur seit Jahren Teil des Quartetts „Donauwellen“, sondern als Gastmusiker in höchst unterschiedlichen Szenarien eingesetzt.

Mit Anja Plaschg alias Soap & Skin absolvierte er eine Europatournee. „Es war für mich eine neue Erfahrung, in so großen Sälen zu spielen. In Paris sind die Leute eine Stunde vorm Konzert zwei Häuserblöcke lang angestellt gestanden. Imponierend war auch die Organisation dieser Tournee. Da passte einfach alles. Jetzt arbeitet sie mit Alma, einem Frauenensemble.“ Lauermann trägt es mit Fassung. „Natürlich sollte Geschlecht kein Kriterium sein, schon gar nicht in der Kunst. Aber bis es so weit ist, muss es offenbar so sein, wie es jetzt ist.“

Zuletzt hat er André Hellers Comebackalbum „Spätes Leuchten“ mit Ideen angereichert. Wie die Erfahrung war? „Es war eher eine mit Robert Rotifer, der die Sessions geleitet hat“, berichtet Lauermann. „Heller hat zuweilen vorbeigeschaut, war auch dankbar. Dass wir Freiräume hatten, das war schön. Einmal saß er sogar bei einem Solo von mir dabei. Er machte eine Anmerkung. Ich spielte noch einmal und dann war es anscheinend so, wie er es sich vorstellte. Eine CD hat er uns dann noch zugeschickt mit Autogramm und einem Danke.“

Allein durch China

Früher hätte Lauermann vielleicht erschreckt reagiert auf eine so erhaben agierende Figur wie Heller. Mittlerweile hat er seine Schüchternheit überwunden. „In meiner Kindheit habe ich hauptsächlich ernst geschaut. Mittlerweile hat sich doch einiges getan, was mich gelockert hat. Introvertiert bin ich immer noch, aber auf der Bühne fühle ich mich keineswegs ausgesetzt. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, bei Auftritten einmal zwanzig Minuten zu spielen, ehe ich ins Publikum blicke. Die Musik ist im Vordergrund, nicht ich.“

Bis nach China tourte er schon solo. „Im Nachhinein kommt es mir schon ein wenig wie jugendlicher Leichtsinn vor. Es war sehr intensiv. Allein den richtigen Zug von Peking nach Shanghai zu finden, kostete mich zwei Stunden. Auf der anderen Seite können die Chinesen aber auch fast zu fürsorglich sein.“