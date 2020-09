Covid-19: Zustand von Berlusconi bessert sich

Italiens Ex-Premier reagiert positiv auf die Behandlung mit Medikamenten. Der 83-Jährige soll sich bei einem Urlaub auf Sardinien infiziert haben.

Der Zustand des viermaligen italienischen Premiers Silvio Berlusconi, der wegen einer Coronavirus-Erkrankung seit Donnerstag in der Mailänder San Raffaele-Klinik liegt, hat sich gebessert. Berlusconi reagiere positiv auf die Behandlung mit Medikamenten, die Immunreaktion sei zufriedenstellend, hieß es in einem ärztlichen Bulletin der Mailänder San Raffaele-Klinik am Montag.

Der 83-jährige TV-Tycoon soll sich bei einem Urlaub auf Sardinien infiziert haben. Er war am vergangenen Dienstag positiv auf das Covid-19 getestet worden und daraufhin am Donnerstag in die San Raffaele-Klinik eingeliefert worden. In der selben Klinik war auch der ehemalige Formel 1-Manager Flavio Briatore wegen Covid-19 behandelt worden.

Auch Marina Berlusconi, älteste Tochter Berlusconis, hat sich am Coronavirus infiziert. Nach einigen negativen Abstrichen wurde die 54-jährige Chefin der börsennotierten Medienholding Fininvest positiv auf das Covid-19 getestet. Wie am Montag aus Fininvest-Kreisen verlautete, sei die Managerin symptomfrei und arbeite im Homeoffice weiter.

(APA/dpa)