Töchter missbraucht: Zwölf Jahre Haft

Der Mann kommt in Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Das Urteil ist rechtskräftig.

Wien. Bis zum Schluss der Verhandlung hatte der 44-jährige Lkw-Fahrer die Taten abgestritten und behauptet, er habe seine Töchter „nie in einer nicht richtigen Weise berührt“. Das am Montag Abend ergangene Urteil des Wiener Straflandesgerichts nahm der Lkw-Fahrer dann aber ebenso an, wie es die Staatsanwältin tat.

Das somit rechtskräftige Urteil lautet zwölf Jahre Haft, zusätzlich wird der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der 44-jährige war nicht nur angeklagt worden, weil er jahrelang seine beiden minderjährigen Töchter sexuell missbraucht hatte. Er hatte seine Töchter auch auf Pädophilenplattformen im Internet für sexuelle Handlungen angeboten. Auf diese Weise war die Polizei aufmerksam geworden. (APA)