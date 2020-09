US-Bischof tritt wegen Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs zurück

Michael Mulloy war erst im Juni von Papst Franziskus auf den Posten in Duluth im US-Bundesstaat Minnesota geholt worden.

In den USA hat ein katholischer Bischof wegen Missbrauchsvorwürfen seinen Rücktritt eingereicht. Papst Franziskus akzeptierte das Rücktrittsgesuch von Bischof Michael Mulloy am Montag, wie der Vatikan erklärte. Das katholische Kirchenoberhaupt hatte den 66-Jährigen erst im Juni ernannt. Er sollte im Oktober sein Amt in Duluth im US-Bundesstaat Minnesota antreten.

Mulloy hatte seinen Rücktritt eingereicht, nachdem in einem anderen Bundesstaat Ermittlungen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in den 1980er-Jahren aufgenommen worden waren. Die Diözese Mulloys hatte Anfang August von den Anschuldigungen gegen den designierten Bischof erfahren und die Polizei informiert.

Änderungen im Kirchenrecht

Franziskus hat den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche zu einer Priorität seines Pontifikats erklärt. Im Dezember schaffte er per Erlass die Praxis ab, dass sich die Kirche bei Fällen von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen auf Geheimhaltung beruft. Auch die Verbreitung von Kinderpornografie gilt nun im Kirchenrecht als schwerer Straftatbestand.

In Europa und den USA wurden seit der Jahrtausendwende massenhaft Fälle des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche bekannt.

