Österreichs ernüchternde Heimniederlage

Österreich unterlag Rumänien mit 2:3, individuelle Fehler und fehlende Ideen kosteten die Tabellenführung und brachten Franco Fodas Aufstiegstraum in Gefahr. Frankreich beklagt prominenten Corona-Fall.

Klagenfurt. Rumänien war besser, schneller, zeigte mehr Einsatz und Laufbereitschaft. Auch hatten die Gäste die bessere Technik – also war es nicht weiter verwunderlich, dass Österreich (allerdings überraschend deutlich) das Heimspiel zur Nations League mit 2:3 (1:1) verlor. In Klagenfurt fehlten vor leeren Rängen der Glaube und das Geschick, das Spiel noch einmal herumzureißen. Damit endete auch Franco Fodas Kärnten-Serie, seine erste Niederlage in Wörthersee-Stadion kostete auch die Tabellenführung. Und brachte seinen Aufstiegstraum ins Wanken.

Wer weiß, vielleicht spielte Österreich am Montag ja schon gegen den Auftaktgegner bei der EM 2021? Zwei Play-off-Runden muss Rumänien im Herbst überstehen, um am 13. Juni in Bukarest gegen Fodas Elf zu spielen. Mit Auswärtssiegen im Play-off in Island (8. Oktober) und gegen den Sieger aus Bulgarien gegen Ungarn (12. November) würde Rumänien zum zweiten Mal in Folge das EM-Ticket lösen. War die erste ÖFB-Niederlage gegen Haghis-Erben seit 1986 ein rechtzeitiger Weckruf? Das bleibt abzuwarten.

REUTERS

Österreichs Teamchef ist vorgewarnt. Denn schon das erste, schnelle Kontertor irritierte. Balleroberung, schnelle Pässe, direkte Laufwege – so kam es auch zum 0:1 (3.). Coman ließ Lainer stehen, sein Pass fand in der Mitte Alibec, Torwart Schlager war machtlos. Die ÖFB-Abwehr (Hinteregger?) war nirgends zu sehen.

Dass das Geburtstagskind Hinteregger, 28, postwendend mit einem Kopfball die Querlatte (10.) traf, zeugte von Einsatz. Später passte Baumgartlinger zu Lainer, er verlängerte per Kopf zu Baumgartner. Der Hoffenheim-Legionär übernahm volley – und traf sehenswert zum 1:1 (17.).

Nach Wiederbeginn fiel Grigore (51.) beim 2:1 ein Freistoß im Strafraum unbedrängt vor die Füße. Auch beim 3:1 war Österreichs Abwehr lahm, ein haarsträubender Posch-Rückpass bedeutete das 1:3 (Maxim, Heber, 70.). Fodas Elf gab zwar nicht auf, schaffte noch das 2:3 (Onisiwo, 80.). Doch zu mehr sollte es nicht reichen. Bitter.

Neuauflage des WM-Finales

Kylian Mbappé fehlt Frankreich am Dienstag bei der Neuauflage des WM-Finales 2018 gegen Kroatien. Er ist der bereits siebente PSG-Spieler mit positivem Covid-19-Test. (fin)