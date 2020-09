Jubel für Puccinis „Madama Butterfly“, die Eröffnungspremiere der Direktion Bogdan Roščić, und für Asmik Grigorian in der Titelpartie.

Auf Bravo- (und Buh-)Rufe solle man wegen des Aerosolausstoßes verzichten, hieß es vorab, aber dem Wiener Opernpublikum war das egal: Im zweiten Akt taute es auf und schien vor allem Asmik Grigorian als neuen Liebling ins Herz zu schließen. Nach ihren Strauss-Erfolgen bei den Salzburger Festspielen als Salome und als Chrysothemis in „Elektra“ ist die Litauerin der zentrale Star der Eröffnungspremiere der Direktion von Bogdan Roščić – in der erst dritten Produktion von Puccinis „Madama Butterfly“, die an der Staatsoper seit der Erstaufführung 1907 zu erleben ist.