Vorarlberg-Wahlen: Ins Wahllokal darf nur, wer eine Maske trägt

Die Behörden erwarten, dass "deutlich mehr" Wahlkarten persönlich in den Rathäusern oder online beantragt werden als noch im Frühjahr.

Zum Schutz der Bevölkerung und der Wahlkommissionen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bei den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen werden eine Reihe an Maßnahmen gesetzt. So dürfen Wähler etwa nur mit selbst mitgebrachtem Mund-Nasen-Schutz ins Wahllokal. Viele werden die Wahlkabine aber gar nicht erst betreten, denn sie stimmen diesmal per Briefwahl ab.

So geht Gernot Längle, Leiter der Landeswahlbehörde, davon aus, dass für den 13. September "deutlich mehr" Wahlkarten persönlich in den Rathäusern oder online beantragt werden als noch im Frühjahr. Bis zum Tag der coronabedingten Absage (12. März), zwei Tage vor dem Wahltermin (15. März), hatten die Wahlbehörden der Gemeinden rund 29.500 Wahlkarten ausgestellt, gerade in den Tagen vor der Absage hatte aufgrund der Corona-Situation ein Run auf die Wahlkarten eingesetzt, so Längle.

Noch bis Mittwoch, 9. September, können Wahlkarten für die anstehenden Gemeindewahlen auf schriftlichem Weg beantragt werden. Mündlich beim Gemeindeamt haben die Wahlberechtigten diese Möglichkeit noch bis Freitag, 11. September, 12.00 Uhr. Wahlkarten vom März sind nicht mehr gültig.

Corona-Ampel deutlich auf grün

Dabei dürfte die Zahl der aktiven Coronafälle in Vorarlberg nun aber sogar höher liegen als am abgesagten Wahltag. Am 15. März waren in Vorarlberg 39 Personen aktiv am Coronavirus erkrankt. Ein Grund, die Abhaltung der Wahl erneut zu überdenken, sehen die Verantwortlichen darin aber nicht. Man sei deutlich besser vorbereitet als damals, heißt es. Zudem steht die Corona-Ampel im westlichsten Bundesland deutlich auf grün.

Die Sorge um die Sicherheit - und wohl auch um ein mögliches Absinken der Wahlbeteiligung - treibt auch den Gemeindeverband um. In einer Aussendung hieß es, man stelle den Kommunen Schutzvorrichtungen, FFP2-Masken, Plexiglaswände und Desinfektionsmittel für die Wahlkommissionen und -lokale zur Verfügung. Man wolle die Wahlen "so sicher wie möglich" gestalten, unterstrich Andrea Kaufmann, Vizepräsidentin des Gemeindeverbands. "Bitte denken Sie daran, eine Maske ins Wahllokal mitzubringen. Am besten füllen Sie den Wahlzettel bereits zuhause aus oder bringen - wenn möglich - Ihren eigenen Schreibstift mit", so ihr Rat an die Wähler.

Die Wahlkabinen würden regelmäßig desinfiziert und ausreichend gelüftet, auch Handdesinfektionsmittel steht bereit.

Farben der Ampel

(APA)