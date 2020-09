Der niedrige Bildungsstandard der migrantischen Bevölkerung in Österreich bleibe eine Baustelle, hieß es bei der Präsentation des heurigen Integrationsberichts. Die Integrationsministerin will auch Frauen und Ehrenamt stärken.

Fast ein Viertel der österreichischen Bevölkerung - rund zwei Millionen Menschen - ist entweder selbst zugewandert oder hat zugewanderte Eltern. Seit 2010 ist ihr Anteil um ein Drittel gestiegen. Seitdem veröffentlicht der Expertenrat für Integration auch jährlich den österreichischen Integrationsbericht - so wie auch heuer wieder.

„Wir haben schon viel erreicht, aber noch viel zu tun“, zog Integrationsministerin Susanne Raab bei der Präsentation des Berichts am Dienstag über das letzte Jahrzehnt Bilanz. Insbesondere die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 habe gezeigt, dass Integration ein gesamtgesellschaftliche Herausforderung bleibe. Das Prinzip „fördern und fordern“, also etwa Deutsch- oder Wertekurse bei sonstiger Kürzungen der Sozialleistungen anzubieten, habe sich aber bewährt, sagte Raab.

Alarmierende Zahlen bei Bildung

Eine "Baustelle in der Integration“, bleibt jedenfalls der Bildungsbereich. Das konstatierte die Vorsitzende des Integration-Expertenrats Katharina Pabel. Zwei Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund erreichten die Bildungsstandards, etwa im Lesen, nicht. „Diese Zahl ist alarmierend."

Bedingt ist dies auch durch die mittlerweile sehr hohe Zahl an Kindern mit nicht deutscher Umgangssprache. In den Pflichtschulen ist diese zuletzt auf 26 Prozent gestiegen, in Wien sogar auf über 50 Prozent. Das sei zwar nicht „per se problematisch“, häufig gehe dies aber mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen einher. Pabel plädiert hier unter anderem für ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht in den heuer erstmals durchgeführten Sommerschulen und Elternkursen einen wichtigen Schritt, auf dem sie weiter aufbauen will.

Die Ressortchefin will aber auch die Rolle der Frauen und Mütter als Integrationsmotoren ausbauen. Dazu nötig sein wird wohl auch eine höhere Erwerbsbeteiligung. Frauen mit Migrationshintergrund seien tendenziell schlechter am Arbeitsmarkt integriert, von jenen Frauen, die seit der großen Flüchtlingswelle vor fünf Jahren nach Österreich gekommen sind, haben nämlich nur elf Prozent am Arbeitsmarkt Fuß gefasst. Statistik Austria-Chef Tobias Thomas sieht das auch im Zusammenhang mit niedrigerem Bildungsstand.

Zuwanderer sollen in Vereine

Raabs Vision eines besseren Zusammenlebens sieht auch das Ehrenamt als "Säule der Integration". Wenn Zuwanderer sich ehrenamtlich engagierten, sei das sehr viel wert, bringe es doch Kontakt zur "Mehrheitsbevölkerung" und verbessere die Sprachkenntnisse.

Pabel wies darauf hin, dass unter Zuwanderern Abwertungshaltungen gegenüber Frauen, anderen Religionen und Homosexuellen tendenziell häufiger vorkämen. Das lasse sich kurzfristig nicht ändern, werde das doch auch etwa innerhalb von Familien weitergegeben. Wirksamstes Gegenmittel sei eine verstärkte Interaktion von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund beispielsweise in Vereinen, um mehr Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.

Konkrete Vorschläge dazu soll der Expertenrat ausarbeiten. Das gilt auch für den Kampf gegen Parallelgesellschaften, den die Integrationsministerin ein weiteres Mal ausrief, sieht sie doch jetzt schon Brennpunktzonen vor allem in Wien. Entschlossen bekämpft werden müsse auch die illegale Migration, hänge doch die Integration auch zu einem guten Teil von der Zahl der neu in die Gesellschaft Kommenden ab.

Zuwanderung stieg allgemein

Was den Anstieg der Zuwanderung im vergangenen Jahrzehnt angeht, betonte Thomas, dass dieser bei allen Gruppen stattgefunden habe, also sowohl aus den "alten" EU-Staaten als auch aus den Beitrittsländern, der Türkei sowie aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Bei letzterer Gruppe sei der Trend stärker, aber insgesamt bilde sie trotzdem nur 1,4 Prozent der in Österreich lebenden Bevölkerung. Derzeit kommen die meisten Zuwanderer aus Deutschland (rund 200.000), gefolgt von Rumänien (124.000), Serbien (122.000) und der Türkei (118.000).

(APA/twi)