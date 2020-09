NBA-Titelverteidiger Toronto steht vor dem Aus

Die Toronto Raptors liegen in der Playoff-Serie gegen die Boston Celtics mit 2:3 zurück.

Die Toronto Raptors stehen im Play-off-Viertelfinale der NBA vor dem Ausscheiden. Der regierende Champion liegt nach dem 89:111 gegen die Boston Celtics in der Serie mit 2:3 zurück. Nachdem die Kanadier sich zuletzt mit zwei Siegen zurückgemeldet hatten, verschliefen sie am Montag den Start in die fünfte Partie. Schon nach dem ersten Viertel lagen die Raptors 11:25 zurück.

Am Mittwoch kann der Rekordmeister aus Boston den Halbfinal-Einzug perfekt machen.

(APA)