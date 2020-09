Oberstaatsanwaltschaft übergibt Ibiza-Video an U-Ausschuss

(c) Helmut Fohringer, APA

Am 9. September wird der U-Ausschuss fortgesetzt.

Die Parlamentsdirektion sichtet das Material. Der Oppositon zufolge handelt es sich aber nicht um das ganze Video. Sie zeigt sich über den Zeitpunkt der Übergabe - einen Tag vor Befragung von Nationalratspräsident Sobotka - verärgert.

Das von den Abgeordneten des Ibiza-Untersuchungsausschuss lang ersehnte Video, das 2019 zum Ende der türkis-blauen Koalition und zu vorgezogenen Neuwahlen geführt hat, ist von der Oberstaatsanwaltschaft Wien dem Ausschuss übermittelt worden. Das teilten die Fraktionsführer von Neos und SPÖ, Stephanie Krisper und Kai Jan Krainer, via Twitter mit.

Die Parlamentsdirektion bestätigte das Eintreffen des Videos, allerdings wurde betont: Da das Material derzeit gesichtet werde, könne bis dato nichts über den Umfang gesagt werden, also etwa, ob das Video vollständig ist, oder ob Teile fehlen.

Nach der Sichtung soll zudem die Klassifizierung festgelegt werden. Die Parlamentsdirektion kündigte weitere Information im Laufe des Vormittags an.

Fest steht schon jetzt: Der U-Ausschuss wird morgen, Mittwoch, fortgesetzt. Und zwar mit einer durchaus ungewöhnlichen Auskunftsperson: Der U-Ausschuss-Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobokta (ÖVP), wird befragt werden. Die Opposition hatte ihm schon mehrfach Befangenheit unterstellt, er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Opposition: Übermittlung am Tag vor Sobotka „besonders auffällig“

Krisper und Krainer übten am Dienstag Kritik am Zeitpunkt der Video-Übermittlung - nämlich ausgerechnet einen Tag vor der Befragung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im U-Ausschuss. "Das ist ganz sicher reiner Zufall", sagte Krainer ironisch. Auch für Krisper ist das Timing "besonders auffällig" und "absurd".

Am Dienstagnachmittag sollen die Fraktionen die Möglichkeit erhalten, sich das Bildmaterial anzuschauen, wie Krisper bestätigte. Sie werde allerdings "nicht hineilen"; sie zeigte sich wenig optimistisch, dass das Video dieses Mal vollständig vorliege. Laut ersten Informationen von SPÖ-Fraktionsführer Krainer enthalte das Video an gewissen Stellen keinen Ton, das Transkript sei geschwärzt, sagte er. Trotzdem werde er sich das übermittelte Material bald anschauen, kündigte er an.

Krisper vermutet Nebelgranate vor Sobotka-Befragung

Der Kampf, das ganze Video zu erhalten, gehe jedenfalls weiter, sagte Krainer und bezeichnete das Ringen darum als "Affentanz". Krisper hofft weiterhin auf ein Einlenken der zuständigen Minister, nämlich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) oder Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Zuletzt wurde der Ball in der Frage der Verantwortlichkeit zwischen den beiden Ministerien hin- und hergespielt.

Auch wenn das Timing der Video-Übermittlung für Sobotka "äußerst opportun" sei, werde das laut Krisper keine Auswirkungen auf die Befragung des Vorsitzenden am Mittwoch haben. Es bewirke einzig, dass sich die Berichterstattung im Vorfeld wieder nur um das Video drehe, kritisierte sie.

Hafenecker: „Nur vier Stunden Material“

Auch FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker zeigte sich bezüglich der Übermittlung des Ibiza-Videos am Dienstag skeptisch. "Wir haben in einer ersten Prüfung feststellen müssen, dass es sich nicht um das gesamte Video, sondern nur um etwa vier Stunden Material handelt", kritisierte er und ortete ein mediales Ablenkungsmanöver der ÖVP.

"Die ÖVP und das von ihr kontrollierte Innenministerium spielen seit dem Auffinden des Videos im April Katz und Maus mit dem Parlament", sagte Hafenecker einen Tag vor der "extrem heiklen morgigen Befragung des Ausschussvorsitzenden Sobotka", in einer Aussendung.

Hafenecker befürchtet jedenfalls, dass sich das nun übermittelte Material "als nicht werthaltig für die politische Aufklärung" erweisen wird, teilte er mit. Für ihn ist klar, "dass das gesamte Material in den Ausschuss muss, egal welche Behörde es vorlegt", so der FPÖ-Politiker.

(APA/Red.)