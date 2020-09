Christoph Baumgartner, Lichtblick in der Niederlage

In seinem zweiten Länderspiel ist der 21-jährige Christoph Baumgartner bester Mann auf dem Feld. Im Kampf um die Startplätze hat der Offensivmann ab sofort ein Wörtchen mitzureden.

Wien/Klagenfurt. Österreich gegen Rumänien im Klagenfurter Wörtherseestadion, 17. Spielminute: Die Österreicher laufen dem frühen Rückstand hinterher, als Stefan Lainer nach einem Kraftantritt den Ball am rechten Strafraumrand zugeflankt bekommt und in die Mitte köpft. Dort wartet Christoph Baumgartner. Der 21-Jährige nimmt die Vorlage in seinem erst zweiten Länderspiel dankbar an, setzt zum Seitfallzieher an und versenkt das Leder unhaltbar zu seinem ersten Länderspieltreffer.

Der junge Baumgartner zeigt im weiteren Spielverlauf eine bärenstarke Leistung und steuert noch einen Assist bei, dennoch muss man sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Was dem Mittelfeldspieler gar nicht schmeckt. „Wir sind sehr, sehr unzufrieden“, gibt er nach dem Spiel zu Protokoll. Doch durch seine Leistung empfiehlt sich Baumgartner für höhere Aufgaben.

Das ist auch Teamchef Franco Foda nicht entgangen, der den Jungspund nach Abpfiff lobt. „Er ist ein Spieler, der sehr mutig spielt,“ sagt er. „Wenn er weiter so an sich arbeitet, kann er auch hier beim Nationalteam ein fester Bestandteil werden.“ Und Christoph Baumgartner weiß sehr gut, dass ständige Verbesserung letztlich zum Erfolg führt.

Kopf in den Sand stecken ist tabu

Dazu lohnt ein Blick in den Sommer 2019. U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino: Nach einem starken Auftaktsieg gegen Serbien soll für das österreichische Nachwuchsnationalteam gegen Dänemark der nächste volle Erfolg her, um den Weg in Richtung Halbfinale zu ebnen. In der 73. Spielminute steht es 1:1, als Sascha Horvath im Strafraum des Gegners gefoult wird. Als Schütze ist Kevin Danso vorgesehen, doch entgegen der Abmachung schnappt sich Christoph Baumgartner den Ball, nimmt Anlauf - und scheitert an Torhüter Iversen.

Das ist der Knackpunkt in der Begegnung, Dänemark gewinnt 3:1 und für Österreich ist ein Unentschieden im abschließenden Gruppenspiel gegen Deutschland zu wenig für den Aufstieg. Teamchef Gregoritsch ist stinksauer ("Wir werden genau analysieren, wie das abgelaufen ist"), andere Spieler würden an dieser Last wohl zerbrechen. Christoph Baumgartner nicht. Ein Jahr später gibt er sein Debüt im Nationalteam der Herren, gegen Rumänien ist er stärkster Spieler in Rot-Weiß-Rot.

Baumgartner im Training mit Stefan Posch APA/EXPA/JOHANN GRODER

Musterschüler mit Gewinnermentalität

Seine ersten Schritte machte Christoph Baumgartner beim SV Horn, wo Vater Alfons als Nachwuchsleiter fungiert. Bald folgte der Sprung in die Akademie von St. Pölten, von dort ging gleich ins U15-Nationalteam. Das Erfolgsrezept des Sohnemanns liegt für Alfons Baumgartner auf der Hand: „Was ihn wirklich auszeichnet ist, dass er total unbekümmert herangeht.“

Die spielerische Leichtigkeit und der Fokus auf seine Ziele brachten für Baumgartner bald den nächsten Karriereschritt: Den Wechsel nach Deutschland. Als die TSG Hoffenheim im Sommer 2018 anklopfte, hatte er bereits die Matura in der Tasche, die siebente Klasse im Borg St. Pölten sogar übersprungen.

Hoffenheim war für Baumgartner sofort erste Wahl, wie er erklärt: „Man hat sich extrem um mich bemüht, mir in den Gesprächen klare Perspektiven aufgezeigt. Im Endeffekt ist alles genauso gekommen, wie es mir damals prophezeit wurde.“

Für Hoffenheim vom Punkt erfolgreich REUTERS

Mit Hoffenheim war Baumgartner in der Talenteschmiede der deutschen Bundesliga angekommen, Coach Julian Nagelsmann, damals selbst erst 30 Jahre alt, war bekannt dafür, auf junge Hoffnungsträger zu setzen. Und so wurde der aufstrebende Niederösterreicher bereits nach einem halben Jahr in die erste Mannschaft hochgezogen.

Das Debüt erfolgte am 33. Spieltag gegen Werder Bremen, in seinem zweiten Spiel stand er bereits in der Startelf - und musste nach 41 Minuten mit gelb-rot vom Platz. Die Niederlage gegen Mainz warf Hoffenheim im letzten Moment aus dem Europacup, doch ein weiteres Mal ließ sich der junge Spieler nicht unterkriegen.

Teamdebüt als Krönung der Erfolgssaison

Die abgeschlossene Saison war für Baumgartner, der im zentralen und offensiven Mittelfeld agiert, ein Erfolgslauf, bei 26 Einsätzen in der ersten Bundesliga stehen sieben Treffer und vier Torvorlagen zu Buche. In der zweiten Saisonhälfte begannen sich die Einsätze über die gesamte Spielzeit zu häufen.

Mit den Spielen gegen Norwegen und Rumänien ist er auch im Nationalteam angekommen. Im Kampf um die Startposition wird der offensive Mittelfeldspieler, der in mit Marko Arnautović, Marcel Sabitzer oder Florian Kainz konkurriert, von nun an ein Wörtchen mitzureden haben.

Auch wenn fixe Größen wie Arnautovic oder David Alaba wieder ins Team zurückkehren, sollte Christoph Baumgartner nicht mehr wegzudenken sein. Die ersten Spiele im Nationaltrikot sind ein Versprechen für die Zukunft, ist auch Vater Alfons überzeugt: „Entscheidend ist, dass er verletzungsfrei bleibt.“