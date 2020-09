Grasser-Prozess kehrt aus der Sommerpause zurück

(c) Georg Hochmuth, APA

Zur Wiederaufnahme der Verhandlung musste der Hauptangeklagte, Ex-Minister Grasser, nicht erscheinen. Ab morgen muss aber auch er wieder auf der Anklagebank Platz nehmen.

Der Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower, in dessen Zentrum der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser als Hauptangeklagter steht (er bestreitet jegliche Vorwürfe) ist zurück. Genauer gesagt: Das Verfahren wurde nach einer Sommerpause am Dienstag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts fortgesetzt. Und zwar mit einem „eingeschobenen Themenkomplex“, nämlich: dem Wahlkampf der ÖVP im Jahr 2008. Hierbei geht es um eine Zahlung von 96.000 Euro an die Werbeagentur White House über die zypriotische Briefkastenfirma Valora des Mitangeklagten Lobbyisten Peter Hochegger. Das Geld kam von der Telekom Austria. Bezahlt wurden damit Agentur-Leistungen für den ÖVP-Wahlkampf.

Als erste Zeugin bezog dazu am Dienstag, dem 155. Verhandlungstag, Gabriela S., eine damalige Mitarbeiterin der White House, Stellung. Ihr Ehemann, damals Geschäftsführer der Agentur und ebenfalls als Zeuge geladen, wird bei einem späteren Termin vor Gericht erscheinen.

Wer war der Anrufer?

Zeugin S. hatte bereits vor dem parlamentarischen U-Ausschuss und im Ermittlungsverfahren ausgesagt, aufgearbeitet wurden damals Zahlungen der teilstaatlichen Telekom Austria an die Politik über Hochegger. Dazu liegen Teilgeständnisse von Hochegger und dem mitangeklagten ehemaligen Telekom-Manager Rudolf Fischer im laufenden Strafprozess vor. Die ÖVP hat nach dem Auffliegen des Skandals die 96.000 Euro an die Telekom zurück überwiesen.

Die Zeugin beschrieb nun, dass sie nach der Nationalratswahl 2008, die die ÖVP verloren habe, offene Rechnungen über rund 93.000 Euro für den Wahlkampf der Jungen ÖVP hatte und sich niemand bei der ÖVP für die Begleichung zuständig fühlte. Daraufhin habe ihr Mann als Geschäftsführer der White House seine Kontakte zur ÖVP genutzt und letztendlich kam dann ein Anruf eines Mitarbeiters der ÖVP, sie solle doch die Rechnung über den offenen Betrag an die Gesellschaft Valora stellen. Wer der Anrufer war, konnte die Zeugin auf Nachfrage von Richterin Marion Hohenecker nicht mehr sagen. Auch im U-Ausschuss und im Ermittlungsverfahren hatte sie dazu keine Angaben gemacht.

Der mitangeklagte ehemalige ÖVP-Mitarbeiter und dann Telekom-Austria-Manager Michael F. sprang erklärend ein, als die Richterin nachfragte, ob das Geld nun der Bundespartei ÖVP oder der Jungen ÖVP zugute kam: Die Bundes-ÖVP habe damals einen Jugendwahlkampf organisiert und bezahlt, der Träger sei die Junge ÖVP gewesen, erläuterte F.

Agentur nur "ein kleiner Fisch"

Richterin Hohenecker hakte auch zu einem Mail von Michael F. aus dem Jahr 2007 an den ehemaligen Telekom-Manager Gernot Schieszler nach, wonach der frühere Telekom-Vorstand Rudolf Fischer der ÖVP-Bundespartei 100.000 Euro zugesagt habe. Davon wisse sie nichts, das kenne sie nur aus den Akten, so die Zeugin.

Den Mitangeklagten Walter Meischberger, einst FPÖ-Generalsekrtär, nunmehr strategischer Berater, habe sie nicht gekannt, und von Hochegger habe sie gewusst, dass er ein PR-Unternehmer mit vielen Aktivitäten gewesen sei. Gegenüber Hochegger sei ihre eigene Agentur nur "ein kleiner Fisch" gewesen, so die Zeugin.

Da heute nur die Causen White House sowie der Verkauf der Villa des Mitangeklagten Lobbyisten Walter Meischberger am Programm von Richterin Hohenecker stehen, waren anfänglich nur vier Angeklagte anwesend: Meischberger, Peter Hochegger, Rudolf Fischer und Michael F. . Ex-Lobbyist Hochegger hatte die Sommerpause in seiner Wahlheimat Brasilien verbracht.

Grasser musste am Dienstag übrigens nicht im Gerichtssaal erscheinen, sondern erst morgen, Mittwoch, und am Donnerstag. Vorgesehen sind Verlesungen aus dem Gerichtsakt.

(APA/Red.)