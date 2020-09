Was Österreich ausmacht: Müllberge. Echt jetzt, ORF?

Die neue ORF-Sendung "Hallo Österreich" will "die österreichische Identität im ganzen Land aufspüren". Die erste Ausgabe fühlte sich wie (nicht allzu gutes) Schulfernsehen an.

Am Dienstagabend startete auf ORF 1 eine neue Sendung, die sowohl als "Österreich-Update" beworben wurde als auch "die Vielfältigkeit und Identität des Landes" präsentieren soll. Schön luftig, denkt man sich, da passt ja eine Menge rein in "Hallo Österreich". Wobei das so grundsätzlich gesamtheitlich Österreichische vielleicht doch nicht so einfach zu vermitteln ist, wenn nur etwa fünf Minuten Sendezeit zur Verfügung stehen. Da muss man (mutige?) Entscheidungen treffen.