Die Neos wollen „seriöse und ernsthafte Politik“ statt „Improvisation“ bei den Coronamaßnahmen der Regierung. Die FPÖ fürchtet um das parlamentarische Verfahren bei der Verabschiedung der Gesetze.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist "grantig" auf die Regierung. Denn die Corona-Ampel sei an sich eine gute Idee, bei der Umsetzung werde aber "herumdilettiert", meinte Meinl-Reisinger am Dienstag angesichts fehlender Rechtsgrundlagen. Bis Donnerstag erwarte man einen neuen Entwurf der Coronagesetze.

Die Novelle zum Covid-Maßnahmengesetz und zum Epidemiegesetz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wurde in der Begutachtung ziemlich zerpflückt. Allein zahlenmäßig ging eine Flut an Stellungnahmen ein: Mehr als 4000 Stellungnahmen wurden bisher auf der Parlamentswebsite veröffentlicht, tausende weitere E-Mails müssen laut Angaben aus dem Hohen Haus noch ausgewertet werden. Auch die Neos selbst gaben ausnahmsweise eine offizielle Begutachtungsstellungnahme ab, weil man in vielen Bereichen grobe Bedenken habe, bekräftigte Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz.

„Für Vertrauen tödlich“

Die letzten Freitag präsentierte Corona-Ampel hält man bei den Neos grundsätzlich für sinnvoll: "Wir begrüßen die Einführung einer Corona-Ampel sehr", es handle sich um die beste Möglichkeit, wie man mit dem Virus in den kommenden Monaten umgehen könne, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden, erklärte Meinl-Reisinger. Doch statt Klarheit habe die Ampel Chaos gebracht: Die Kommission, die den Bezirken die Farben grün, gelb, orange oder rot zuweist, sei eine "Blackbox", ihre Entscheidungen nicht nachvollziehbar. "Das ist für das Vertrauen der Bürger tödlich."

In den "Chor der Beleidigten" - Bürgermeister und Landeshauptleute gelber Gebiete hatten massive Kritik geübt - will Meinl-Reisinger nicht einstimmen, das sei nämlich "ein Affenzirkus". Auch von einer von SPÖ und FPÖ angedachten Blockade im Bundesrat, die zu einer Verzögerung der Coronagesetze führen würde, hält sie wenig. Es sollten nun alle zusammenarbeiten, befand sie.

Neuerliche Aussprache am Freitag

Was Meinl-Reisinger sauer aufstößt, ist die fehlende Rechtsgrundlage für die Ampel, weil die Novelle noch nicht im Nationalrat beschlossen wurde. Es sei aber entscheidend, die Reihenfolge einzuhalten: Zuerst schaffe man rechtliche Grundlagen und dann präsentiere man eine Maßnahme, tadelte Meinl-Reisinger den Gesundheitsminister. "Man sieht, dass diese Politik der Pressekonferenz einfach nicht reicht."

Am Freitag hätte es erneut eine Aussprache von Anschober und den Parlamentsfraktionen zur Novelle geben sollen - der Termin sei nun aber auf Montag verschoben worden. Dennoch erwarte man bis Donnerstag einen neuen Entwurf, sagte Gesundheitssprecher Gerald Loacker. "Wir lassen uns sicher nicht am Schmäh führen."

„Zeit des Improvisierens muss vorbei sein“

"Brav tanzen wir immer bei der Audienz des Ministers an" und mache Verbesserungsvorschläge, "aber irgendwann muss man in die Gänge kommen und das parlamentarisch auf den Weg bringen", drängte die Neos-Chefin. Die Regierungsfraktionen sollten endlich "Tempo machen", sie könnten ja auch Sondersitzungen einberufen, schlug Meinl-Reisinger vor.

Bei der angekündigten Ausweitung des Mund-Nasen-Schutzes in gelben Gebieten hätte Anschober außerdem längst eine Verordnung auf den Weg bringen müssen. "So geht das einfach nicht", ärgerte sich Meinl-Reisinger, "das ist nicht seriös". Die Zeit des Improvisierens müsse nun vorbei sein, es brauche stattdessen eine "seriöse und ernsthafte Politik".

Kickl kritisiert Anschober

Auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sorgt sich, dass die Regierungsfraktionen die neuen Coronagesetze durchs Parlament peitschen könnten. Er verlangte deshalb am Dienstag in einer Aussendung von der türkisen und der grünen Klubspitze eine "Garantieerklärung" für ein ordentliches parlamentarisches Verfahren.

Kickl erinnerte daran, dass ÖVP und Grüne bereits in der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause sogenannte Trägerraketen gestartet hätten: "Quasi 'Antragshüllen', die sie via Abänderungsantrag jederzeit in einem Ausschuss oder auch in einem Plenum mit diesem Angriff auf die Grund- und Freiheitsrechte namens Änderung des Epidemiegesetzes, Tuberkulosegesetzes und Covid-19-Maßnahmengesetzes befüllen könnten."

Der Termin der Fraktionen bei Anschober war für Kickl lediglich ein "Kaffeeplausch". "Die Ankündigung Anschobers gegenüber den Parlamentsfraktionen, dass umgehend ein neuer Gesetzesentwurf auf der Basis der großteils negativen Stellungnahmen erarbeitet wird, blieb bis heute unerfüllt", kritisierte der blaue Klubchef.

