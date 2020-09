(c) ORF (Sandrats)

2009 gewann sie "Austria’s Next Topmodel", nun geht's um Bienensterben und Mobbing: Larissa Marolt.

Mit überschaubarem Sympathiefaktor erlebte man die junge Kärntnerin in "Austrias Next Topmodel“, danach kam das Dschungelcamp.

Derzeit sind offenbar neue Formate mit dem Wörtchen „Österreich“ im Titel besonders beliebt im ORF. Gerade erst hatte „Hallo Österreich“ Premiere, ab November "A Team für Österreich“. Präsentiert wird das neue Dokutainment-Format von Schauspielerin und Model Larissa Marolt.

Wer sich nur vage erinnert: Die 28-jährige Kärntnerin wurde durch die Sendung "Austrias Next Topmodel" bekannt (danach folgte „Germany’s Next Topmodel"), saß im RTL-Dschungelcamp und spielte unter anderem in der Telenovela "Sturm der Liebe" mit.

Sie war dazwischen und danach in vielen Formaten und auf vielen Sendern zu sehen, nun also recht prominent auf ORF 1. Derzeit laufen die Dreharbeiten, ab 25. November wird die Sendung an fünf Mittwochabenden um 21.00 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt, teilte der ORF mit.

Von Genderfragen über Mobbing bis zum Bienensterben

"Zivilcourage, Nachhaltigkeit, Gender, Rassismus oder auch Self care sind die Topics des neuen Formats", kündigte ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner an. Die Sendung werde sich Themen wie Fast Fashion, Lebensmittelverschwendung, Bienensterben, psychische Krankheiten, Mobbing im Netz oder Plastikmüll widmen.

"Mich reizt an dieser neuen Herausforderung besonders, dass wir nicht nur reden, sondern auch gleich anpacken und den Menschen eine Stimme geben. Außerdem geht es dabei ganz oft um Themen, die mir persönlich am Herzen liegen", wurde Marolt zitiert.

(APA/red.)