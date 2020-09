Wien-Wahlkampf: „Ein starker Staat und eine starke Stadt“

Michael Ludwig startete offiziell in den Wiener Wahlkampf. Er tat dies weniger im Stil Michael Häupls, eher in jenem von Peter Kaiser. Die Unterschiede zur türkis-grünen Bundesregierung betonte er dezent. Er gibt den Bürgermeister für alle.

Am Dienstag startete die SPÖ offiziell ihre Kampagne für die Wien-Wahl am 11. Oktober. Ein ungewohnter Wahlkampfauftakt in vier Facetten:



Das Setting



Coronabedingt traf sich die Großveranstaltungen gewöhnte Wiener SPÖ in sehr kleinem Rahmen. Er war aber durchaus imposant. In der „Libelle“, der neuen Aussichtsterrasse auf dem Dach des Leopold-Museums, entworfen von Laurids Ortner, gestaltet von Eva Schlegel und Brigitte Kowanz. Die wenigen Gäste, darunter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und die Riege der Stadträte, trugen allesamt Maske. Ein flottes Video mit den Stadträten und den Gesichtern der bisherigen Plakatkampagne – die Menschen dahinter waren auch anwesend – stand am Beginn. Danach betrat gleich Michael Ludwig die Bühne.



Der Auftritt