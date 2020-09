Gernot Blümel tritt als ÖVP-Spitzenkandidat in Wien an.

Details aus dem türkisen Programm: Die ÖVP will den Abbruch des Projekts Heumarkt und eine Senkung der Parteienförderung in Wien. Der Fokus liegt aber auf Migration.

Der Wahltermin in Wien am 11. Oktober rückt näher – auf eine Veröffentlichung des türkisen Programms lässt die ÖVP nach wie vor warten. Offiziell präsentiert wird es erst im Rahmen des Wahlkampfauftaktes am Donnerstag, der „Presse“ liegen aber bereits Auszüge vor.