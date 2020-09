„Luftkampf" zwischen brandneuen Freunden

Der historische Friedensvertrag zwischen Israel und den Emiraten ist erst wenige Wochen alt, da liegen sich beide schon wegen moderner US-Kampfflugzeuge vom Typ F-35 Lightning II in den Haaren.

Mit einem Treffen am Sitz der Vereinten Nationen in New York wollten die USA, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) das neue Bündnis in Nahost feiern: Eine Woche nach Abschluss der Grundsatzvereinbarung zwischen dem jüdischen Staat und den VAE von Mitte August über eine Normalisierung ihrer Beziehungen lud die amerikanische UN-Botschafterin Kelly Craft ihre Kollegen aus Israel und den Emiraten zu einem Gespräch. Das Trio wollte der Welt die neue anti-iranische Allianz präsentieren. Alles war vorbereitet. Doch die Emiratis sagten plötzlich ab: Es gibt schon Krach mit dem neuen Partner – wegen der militärischen Balance zwischen den beiden.