Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Größtes griechisches Flüchtlingslager in Flammen: Nach Angaben der Feuerwehr sind auf der Ägäis-Insel Lesbos mehrere Brände innerhalb des Lagers Moria wie auch in der Landschaft der Umgebung ausgebrochen. Die Flüchtlingshilfsorganisation Stand by Me Lesvos schrieb im Internetdienst Twitter: "Alles brennt, die Menschen fliehen.“ Mehr dazu

Ibiza-U-Ausschuss startet in den Herbst: Die ganze Aufmerksamkeit liegt heute auf der ersten Auskunftsperson, dem Ausschussvorsitzenden selbst: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Er wird zu möglichen Novomatic-Kontakten befragt.

Filmpreis Oscar wird divers: Bewerber für den Hauptpreis "Bester Film" des Oscar-Wettbewerbs müssen ab 2024 mindestens zwei Vielfalts-Kriterien erfüllen, um sich zu qualifizieren.