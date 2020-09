Oscar: Der beste Film muss künftig Quoten erfüllen

Vor und hinter der Kamera sollen künftig Frauen, Minderheiten, Menschen mit Behinderungen oder LGBT-Inhalte eine größere Rolle spielen müssen.

Jahrelang hieß es, die Oscars seien zu weiß, zu männerlastig, Minderheiten würden übersehen. Nun führt die Academy neue Standards ein - und will damit in der Königsdisziplin "Bester Film" mehr Vielfalt erzwingen. Wer sich ab 2024 qualifizieren möchte, muss gewisse Kriterien erfüllen.

Die sind durchaus komplex und reichen von dem, was vor der Kamera passiert (Auswahl der Schauspieler, Inhalt) über bis zu einer gewissen Vielfalt im Produktions- und Marketingteam und der Förderung von Minderheiten durch Praktika und Lehrstellen. Die Filmproduzenten können unter insgesamt vier Standards wählen, zumindest zwei müssen sie erfüllen. Wobei es wieder diverse Unterkategorien gibt.

1. Vor der Kamera:

Beispielsweise könnten Darsteller in einer wichtigen Rolle einer Minderheit angehören, etwa afroamerikanischer, asiatischer, hispanischer oder indigener Abstammung sein. Wenn dem nicht so ist, gibt es eine Alternative für kleinere Rollen. Hier müssen dann aber 30 Prozent einer der folgenden Gruppen angehören: Frauen, Menschen mit Behinderungen, eine unterrepräsentierte ethnische Gruppe oder Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen (LGBT).

Als ein weiteres Kriterium führt die Filmakademie inhaltliche Aspekte an: Filmbeiträge sollten demnach ein Thema behandeln, das sich um die eben genannten Gruppen von Menschen dreht.

2. Hinter der Kamera

Als weitere Standards stellt der Filmverband Diversitäts-Quoten für das Produktionsteam zur Auswahl. Auch hier kann es entweder um eine Führungsposition gehen, die eine Frau bzw jemandem aus einer Minderheit inne hat (etwa Regie, Drehbuch, Kostüme, Makeup Artist, ...). Oder aber eine Quote von 30 Prozent, die gesamte Filmcrew betreffend, wird erfüllt. Auch die Zahl von sechs mittleren Positionen (etwa Produktionsassistenten) wird als zusätzliche Möglichkeit genannt.

3. Produktion

Hier müssen beide folgenden Kriterien erfüllt sein: Bezahlte Lehrstellen und Praktika für die genannten Gruppen.

4. Repräsentation

Die Studios sollen in den Bereichen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Vertrieb auch Führungskräfte beschäftigen, die weiblich sind oder einer der Minderheiten angehören.

Wer ab 2024 einen Film als "Best Picture" einreichen möchte, muss mindestens zwei der Standards nachweislich erfüllt haben. Ab 2022 sollen Anwärter für den "Besten Film" quasi als Probelauf ihre Diversitäts-Pluspunkte angeben. Für die Oscars 2021, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht im Februar sondern erst Ende April vergeben werden, gibt es keine neuen Auflagen.

Ein Katalysator für dauerhaften Wandel

Der Academy-Verband mit über 9000 Mitgliedern, die jedes Jahr die Oscar-Preisträger wählen, setzte sich traditionell aus überwiegend männlichen Mitgliedern weißer Hautfarbe zusammen. Diversität ist in der Filmszene schon lange eine Forderung. Sie hätten einige Ideen für die neuen Normen beim renommierten British Film Institute (BFI) abgeschaut, teilte die Oscar-Akademie mit. "Wir glauben, dass diese Inklusionsstandards ein Katalysator für dauerhaften, wichtigen Wandel in unserer Industrie sein werden", sagten Academy-Präsident David Rubin und Geschäftsführerin Dawn Hudson in der gemeinsamen Erklärung.

Mit dem Hashtag #OscarsSoWhite kochte die Kontroverse um die mangelnde Vielfalt und die Anerkennung schwarzer Talente in Hollywoods Filmgeschäft immer wieder hoch. Als 2016 zum zweiten Mal hintereinander keine Afroamerikaner in den vier begehrten Schauspielerkategorien nominiert wurden, reagierte der Filmverband auf die massive Kritik und kündigte "historische Maßnahmen" an.

Bei der letzten Oscar-Verleihung im Februar war die Trophäenshow unter Druck geraten, als in der Sparte "Beste Regie" nur Männer nominiert wurden, obwohl es mit Regisseurinnen wie Greta Gerwig ("Little Women"), Lulu Wang ("The Farewell") oder Lorene Scafaria ("Hustlers") reichlich Auswahl gab. Am Ende gab es aber einen historischen Sieg des Südkoreaners Bong Joon Ho, der mit der Gesellschaftssatire "Parasite" vier Trophäen abräumte. Der Oscar für den besten Film ging zum ersten Mal nach Südkorea und an eine nicht-englischsprachige Produktion.

(red.)